5 мая - онлайн-конференция о клещах и защите от них в период пандемии. Задавайте вопросы!

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция по профилактике и лечению заболеваний от клещей пройдет 5 мая с 15.30 до 17.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Начинается сезон походов в лес и выездов на природу. Если укусил клещ, стоит ли в условиях пандемии коронавируса пить антибиотики, ослабляя тем самым иммунитет? Существуют ли прививки от клещевого энцефалита, кому и когда стоит их сделать? Как вовремя диагностировать боррелиоз? Бывает ли болезнь Лайма хронической? Задайте ваш вопрос врачу-инфекционисту.

На вопросы ответит доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Никита Соловей.

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под статьей.