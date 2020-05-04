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5 мая - онлайн-конференция о клещах и защите от них в период пандемии. Задавайте вопросы!
04.05.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция по профилактике и лечению заболеваний от клещей пройдет 5 мая с 15.30 до 17.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
Начинается сезон походов в лес и выездов на природу. Если укусил клещ, стоит ли в условиях пандемии коронавируса пить антибиотики, ослабляя тем самым иммунитет? Существуют ли прививки от клещевого энцефалита, кому и когда стоит их сделать? Как вовремя диагностировать боррелиоз? Бывает ли болезнь Лайма хронической? Задайте ваш вопрос врачу-инфекционисту.
На вопросы ответит доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Никита Соловей.
Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту
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Онлайн-конференция по профилактике и лечению заболеваний от клещей пройдет 5 мая на информационных порталах «Здоровые люди» и TUT.BY.
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