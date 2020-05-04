ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Опасный банковский вирус распространяется через видео о коронавирусе

04.05.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ESET на официальном сайте сообщила о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19.


Фото: pixabay.com

Ранее Grandoreiro распространялся при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. Теперь он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих раскрыть секретную информацию про коронавирус. После попытки воспроизвести ролик начинается загрузка вредоноса на устройство пользователя.

«Среди функций бэкдора Grandoreiro: манипулирование окнами, самообновление, захват клавиш, моделирование действий мыши и клавиатуры, управление браузером жертвы и навигация по выбранным URL-адресам. Перезапуск устройств, блокировка доступа к определенным веб-сайтам, — отмечают специалисты.

Троян собирает информацию о скомпрометированных устройствах: название компьютера, имя пользователя, версия операционной системы. Также выясняет, установлено ли приложение для защиты доступа к онлайн-банкингу, получает список установленных антивирусов. Некоторые его версии также способны похищать учетные данные, хранящиеся в Google Chrome и Microsoft Outlook.

В отличие от других банковских троянов, Grandoreiro использует небольшие сети для распространения. Для разных кампаний выбираются различные типы загрузчиков. Они нередко хранятся в известных публичных онлайн-сервисах вроде GitHub, Dropbox, Pastebin, 4shared или 4Sync.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Grandoreiro распространялся при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash.
 
Новости дня
Новости
 
По цене «двушки» в Минске. Сделали для вас подборку домов, в которых можно жить круглый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика