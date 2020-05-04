|
Опасный банковский вирус распространяется через видео о коронавирусе
04.05.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ESET на официальном сайте
Ранее Grandoreiro распространялся при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. Теперь он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих раскрыть секретную информацию про коронавирус. После попытки воспроизвести ролик начинается загрузка вредоноса на устройство пользователя.
«Среди функций бэкдора Grandoreiro: манипулирование окнами, самообновление, захват клавиш, моделирование действий мыши и клавиатуры, управление браузером жертвы и навигация по выбранным URL-адресам. Перезапуск устройств, блокировка доступа к определенным веб-сайтам, — отмечают специалисты.
Троян собирает информацию о скомпрометированных устройствах: название компьютера, имя пользователя, версия операционной системы. Также выясняет, установлено ли приложение для защиты доступа к онлайн-банкингу, получает список установленных антивирусов. Некоторые его версии также способны похищать учетные данные, хранящиеся в Google Chrome и Microsoft Outlook.
В отличие от других банковских троянов, Grandoreiro использует небольшие сети для распространения. Для разных кампаний выбираются различные типы загрузчиков. Они нередко хранятся в известных публичных онлайн-сервисах вроде GitHub, Dropbox, Pastebin, 4shared или 4Sync.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Grandoreiro распространялся при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)