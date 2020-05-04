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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана Сегодня утром по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поздравил...

Сегодня утром по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поздравил Главу белорусского государства с 75-летием Великой Победы и от имени казахстанского народа передал поздравления белорусам, подчеркнув, что полтора миллиона жителей Казахстана были участниками той войны и половина из них не вернулись домой. Своего казахстанского коллегу с этим великим праздником поздравил и Александр Лукашенко, передав самые теплые поздравления и пожелания всем жителям Казахстана.Еще одной важной темой разговора стала подготовка очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудили подходы и вопросы, касающиеся его организации. В частности, время и форму проведения предстоящего заседания, а также документы, которые должны будут приниматься на уровне глав государств. Консультации по данным вопросам продолжатся, формат и сроки, согласно договоренностям, будут определены в ближайшее время.Была затронута в разговоре также тема противодействия коронавирусной инфекции. Как проинформировал Касым-Жомарт Токаев, Казахстан смягчает карантинные меры и постепенно снимает ограничения, введенные ранее в связи с распространением вируса. Главы государств обменялись подробной информацией, касающейся стратегии и тактики лечения от COVID-19 в двух странах. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Беларуси за помощь в возвращении на Родину жителей Казахстана, слова благодарности за аналогичное содействие выразил казахстанскому коллеге и Александр Лукашенко.Также Президент Беларуси попросил передать приветствие, теплые пожелания и поздравление с 75-летием Победы почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву.