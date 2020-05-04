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США хотят ввести дополнительный налог на товары из Китая

04.05.2020 12:51 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Такая мера рассматривается Вашингтоном как привлечение к ответственности. По мнению Дональда Трампа, КНР пыталась утаить появление коронавируса. Тем не менее президент США считает, что Пекин сделал это ненамеренно.

Дональд Трамп, президент США: "Они совершили ужасную ошибку и не признавали ее, хотели скрыть. Да, они пытались погасить очаг, но это уже был не маленький костер, а настоящий пожар. КНР поступила безответственно по отношению к миру. Они остановили людей, приезжающих в Китай, но не остановили людей, направляющихся в США и в весь остальной мир. Я думаю, они знали, что у них есть проблема, но были слишком ею ошарашены". 

Китай стал первой страной, которая смогла стабилизировать распространение коронавируса. После нескольких недель жесткой изоляции сейчас там вовсю пытаются восстановить экономику. В КНР открылись для посещения все достопримечательности.

 
 
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Такая мера рассматривается Вашингтоном как привлечение к ответственности. По мнению Дональда Трампа, КНР пыталась утаить появление коронавируса. Тем не менее...
 
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