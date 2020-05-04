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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США хотят ввести дополнительный налог на товары из Китая Такая мера рассматривается Вашингтоном как привлечение к ответственности. По мнению Дональда Трампа, КНР пыталась утаить появление коронавируса. Тем не менее...

Такая мера рассматривается Вашингтоном как привлечение к ответственности. По мнению Дональда Трампа, КНР пыталась утаить появление коронавируса. Тем не менее президент США считает, что Пекин сделал это ненамеренно.Китай стал первой страной, которая смогла стабилизировать распространение коронавируса. После нескольких недель жесткой изоляции сейчас там вовсю пытаются восстановить экономику. В КНР открылись для посещения все достопримечательности.