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Четыре прогноза по коронавирусу от властей не сбылись. Что будет с пятым?

04.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время воскресного совещания 3 мая Лукашенко высказал мнение, что "нам надо напряженно выдержать до начала лета" в борьбе с пандемией коронавируса. Но прогнозы властей по поводу эпидемии уже несколько раз, образно говоря, попадали в молоко.

Четыре прогноза по коронавирусу от властей не сбылись. Что будет с пятым?
Свабода вспомнила, когда еще, по мнению властей, "мы были на пике"

31 марта, когда в Беларуси было официально зафиксировано всего 152 инфицированных COVID-19 и власти признали лишь смерть одного больного, Лукашенко заявил, что "мы сейчас на пике". С тех пор количество инфицированных выросло в 115 раз.

9 апреля министр здравоохранения Владимир Караник говорил, что на пик заболевания коронавирусом Беларусь выйдет в конце апреля или в начале мая. Но в начале мая количество "активных случаев" болезни продолжает расти - новые выявленные случаи ежедневно превышают количество выписанных и умерших.

14 апреля заместитель министра здравоохранения Елены Богдан на основании цифр за три дня пришла к выводу, что распространение вируса не ускоряется: напомним, тогда фиксировали 340-360 новых случаев в день. Она говорила, что такая ситуация продлится еще «около двух-трех недель». 

Уже за следующий день выявили 447 новых случаев, сейчас за день фиксируют вдвое больше.

19 апреля главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова говорила, что «есть предпосылки думать, что заболеваемость должна снижаться в следующие три-четыре недели». 

Через две недели после этого заявления количество выявленных случаев в день колеблется на уровне 817-973, не демонстрируя ни малейшей тенденции к снижению. 

Но коррелируется с количеством сделанных тестов: в последние 10 дней 8-12% тестов на COVID-19 дают положительный результат, процент не меняется существенно — чем больше делают тестов, тем больше абсолютное количество новых случаев.


1 мая заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич сказал, что пик эпидемии придется на 20-е числа мая и дальше пойдет на спад. 

Через два дня он дополнил прогноз в эфире БТ: "затем должно наступить снижение примерно до середины июня", а "конкретная дата, когда мы забудем этот ужасный сон - 14 августа".

С учетом всех предыдущих прогнозов вляд ли можно рассчитывать, что оправдается этот. А с учетом, что на осень специалисты прогнозируют новую вспышку COVID-19 в мире, велика вероятность, что беларусы из-за неадекватных действий властей болеть бужет долго, а значит и умирать будет много людей. 

Только официально "от коронавируса у нас никто не умрет"...
 
 
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Во время воскресного совещания 3 мая Лукашенко высказал мнение, что "нам надо напряженно выдержать до начала лета" в борьбе с пандемией коронавируса. Но прогнозы...
 
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