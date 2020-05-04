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Инфекционист рассказал, как будет протекать COVID-19 в случае второй волны

04.05.2020 22:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инфекционист рассказал, как будет протекать COVID-19 в случае второй волны

В случае второй волны коронавируса протекание болезни будет более легким. Такой прогноз сделали эпидемиологи по аналогии с другими респираторными инфекциями, сообщает БЕЛТА.

Главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей рассказал во время первого онлайн-стрима о женском здоровье, что тяжелые формы коронавируса характерны больше для пожилых людей.

По словам эксперта, в Беларуси, как и во всем мире, большинство людей в этом году столкнутся с заболеванием, которое вызывает новый коронавирусо.

Он также прокомментировал информацию о том, что некоторые эксперты прогнозируют вторую волну COVID-19 осенью этого года.

Инфекционист напомнил также, что основные пути инфицирования – воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре на близком расстоянии) и контактный (при заносе с поверхности, на которой оказались частицы коронавируса, на слизистую оболочку глаз, ротовую полость).

Эксперт рассказал о мерах профилактики коронавируса. Самый эффективный – социальное дистанцирование (в том числе самоизоляция), гигиена рук и «кашлевой этикет», контроль своего здоровья, отказ (по возможности) от посещения общественных мест, где много людей, ограничение контактов между здоровыми людьми, поскольку они могут быть бессимптомными носителями.

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В случае второй волны коронавируса протекание болезни будет более легким. Такой прогноз сделали эпидемиологи по аналогии с другими респираторными инфекциями,...
 
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