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Инфекционист рассказал, как будет протекать COVID-19 в случае второй волны
04.05.2020 22:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В случае второй волны коронавируса протекание болезни будет более легким. Такой прогноз сделали эпидемиологи по аналогии с другими респираторными инфекциями,
Главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей рассказал во время первого онлайн-стрима о женском здоровье, что тяжелые формы коронавируса характерны больше для пожилых людей.
По словам эксперта, в Беларуси, как и во всем мире, большинство людей в этом году столкнутся с заболеванием, которое вызывает новый коронавирусо.
Он также прокомментировал информацию о том, что некоторые эксперты прогнозируют вторую волну COVID-19 осенью этого года.
Инфекционист напомнил также, что основные пути инфицирования – воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре на близком расстоянии) и контактный (при заносе с поверхности, на которой оказались частицы коронавируса, на слизистую оболочку глаз, ротовую полость).
Эксперт рассказал о мерах профилактики коронавируса. Самый эффективный – социальное дистанцирование (в том числе самоизоляция), гигиена рук и «кашлевой этикет», контроль своего здоровья, отказ (по возможности) от посещения общественных мест, где много людей, ограничение контактов между здоровыми людьми, поскольку они могут быть бессимптомными носителями.
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В случае второй волны коронавируса протекание болезни будет более легким. Такой прогноз сделали эпидемиологи по аналогии с другими респираторными инфекциями,...
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