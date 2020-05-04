Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с благодарностью за поддержку в борьбе с коронавирусом.

В нём, в частности, говорится, что полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью. Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом этого года для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram