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Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом

04.05.2020 22:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом

Президент Беларуси направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с благодарностью за поддержку в борьбе с коронавирусом. 

В нём, в частности, говорится, что полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью. Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом этого года для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

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Президент Беларуси направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с благодарностью за поддержку в борьбе с коронавирусом.  В нём, в...
 
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