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А. Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку в борьбе с коронавирусом Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с благодарностью за поддержку в борьбе с...

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с благодарностью за поддержку в борьбе с коронавирусом."Сердечно благодарю Вас за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом. Полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью", - говорится в послании.Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом этого года на гостеприимной земле Беларуси для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.Президент пожелал председателю КНР крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Китая - мира, согласия и благополучия.