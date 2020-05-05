«Хорошо, что организм справился». Переболевший пневмонией при COVID-19 - о реанимации и выздоровлении

Источник материала: Tut.by

Минчанин переболел коронавирусом, перенес среднетяжелую пневмонию, несколько дней провел в реанимации на кислороде и выздоровел. О том, как это было, — в материале TUT.BY.

Как заболел: первые симптомы и куда обратился за помощью



Андрей из Минска первые симптомы недомогания почувствовал еще в конце марта. Фото: из личного архива героя материала

Андрею 44 года, он из Минска, работает водителем и по работе периодически ездит в Москву. 30 марта у него появились первые симптомы ОРВИ — примерно до 37 градусов поднялась температура, появилась ломота в теле.

— За неделю до этого я ездил в Москву, вернулся, но уверен, что не там заразился — там я носил маску, пользовался антисептиками. Если на заправках выходил из машины, то обрабатывал и руки, и все поверхности, ни с кем больше минуты не контактировал.

2 апреля состояние здоровья мужчины начало ухудшаться: температура поднялась до 38 градусов, стало сложнее дышать, и уже 3 апреля, в пятницу, когда пропали обоняние и вкус, он позвонил в поликлинику, уточнив, что до этого был в Москве. Там сказали сразу же вызывать скорую. Медики отвезли его во 2-ю городскую клиническую больницу, где у Андрея взяли анализы, сделали рентген, кардиограмму и взяли мазок на коронавирус. Там же, по его словам, ему и поставили диагноз: внебольничная пневмония нижней доли правого легкого.

— В больнице у меня спросили, буду ли я здесь оставаться. Я принял решение — если настойчиво в больницу не кладут, тем более тут есть вероятность чем-нибудь заразиться, а результата мазка я еще на тот момент не знал — от госпитализации отказаться. Купил все лекарства, которые выписал врач, поехал домой и стал их принимать. С этого дня я уже жил в отдельной комнате, со мной никто из семьи — а это жена и двое детей — не контактировал, ел я тоже отдельно. Температуру становилось все сложнее сбивать. А 6 апреля, то есть через два дня, мне позвонили на городской номер телефона и сказали, что у меня положительный тест на коронавирус и за мной сейчас приедут. Предполагалось, что заберут и жену с детьми, поэтому мы стали решать вопрос, что делать с двумя нашими собаками. В итоге нашли людей в Воложине, которые согласились за ними присмотреть.

В больницу отвезли только Андрея, к его супруге и детям через день пришли домой сделать мазки.

Как попал в реанимацию и вылечился

Андрей лежал в 4-й городской клинической больнице. Из палаты пациентам в коридор выходить было нельзя, коридоры постоянно проветривались и кварцевались.

— Весь персонал, включая санитарок и тех, кто нам приносил еду, был в противочумных костюмах. За 16 дней в больнице я ни разу не видел лица врача без костюма — все абсолютно всегда были в защите.

Андрей рассказывает, что, когда он попал в больницу, ему снова сделали рентген грудной клетки, и он был без видимых очаговых и инфильтративных теней. Это было 6 апреля. Уже на рентгене 9 апреля двусторонняя пневмония была видна, 12 и 15 апреля — такой же результат, и только 20 апреля двусторонняя пневмония была «в стадии разрешения».



Фото предоставлено героем материала

Он отмечает, что ни разу, пока лежал в больнице, не было ситуаций, когда бы он задыхался, но температура поднималась и до 39 градусов, при этом сатурация — насыщение крови кислородом — была ниже нормы, и именно поэтому его перевели в реанимацию.

— 8 апреля меня положили в реанимацию, подключили ко всем датчикам на груди, которые автоматически замеряли давление и температуру. При этом даже в реанимации температура держалась на уровне 38−38,5 градуса и ее сбивали парацетамолом через капельницу. В реанимации врач мне предложил лечение «Иммардом» — это противомалярийный препарат. Я согласился и подписал все документы. За все время в реанимации я не ощущал особого дискомфорта в дыхании — мне давали кислород. Это выглядит так — около кровати на стене есть штекер, куда можно подключить баллон с жидкостью, от него отходит трубка, к которой подключается маска или две трубочки под носом, чтобы кислород заходил в ноздри. К ИВЛ не подключали.

Андрей говорит, что лечение сработало и 12 апреля его уже перевели в другое отделение, в реанимации он провел почти пять дней. Еще несколько дней он восстанавливался, 22 апреля его выписали. Оба мазка на коронавирус при выписке были отрицательными.

— За день до выписки врач сказала: хорошо, что организм справился, и я перенес такую пневмонию. При этом меня предупредили, что после болезни может быть фиброз легких. Но я уже делал снимок в поликлинике, и там сказали, что не все так страшно. Я благодарен врачам за, то что помогли, а родным и близким — за то что поддерживали и меня, и мою семью.

Как в это время жила семья

Коронавирус подтвердился и у обоих детей Андрея, у супруги результат анализа был отрицательным. Сначала они все были дома на карантине, никуда не выходили, к ним с проверками приезжала милиция, продукты покупали и оставляли около двери соседи по площадке.



Близкие и друзья поддерживали Андрея, соседи покупали его семье продукты и оставляли около двери, пока те были на карантине

В один из дней у старшей дочери Андрея поднялась температура, появилась одышка и ее положили в детскую инфекционную больницу.

Младший сын оставался с супругой дома, пока тесты на коронавирус не показали отрицательный результат. 24 апреля карантин с квартиры сняли.

— Жене закрыли больничный, ребенку дали справку, но там не написали, что у него был коронавирус, а указали, что он контакт 1-го уровня.

Вернувшись домой из больницы, Андрей написал сообщение в вайбер-чате своего дома и рассказал соседям, что у него был коронавирус. Думал, что люди могут негативно отреагировать, но все стали его благодарить за информацию и желать скорейшего выздоровления.

— Я часто вижу в «Одноклассниках» посты о том, что коронавирус — это всемирный заговор, что это простой грипп и это кому-то выгодно, люди ставят лайки этим постам. Но меня это удивляет. Мне 44 года, у меня нет хронических заболеваний, но я понял, что коронавирус может ударить по каждому. Сейчас мне хочется донести как можно до большего числа людей, что это не такое уж и легкое заболевание, что за собой надо следить, чтобы заподозрить болезнь вовремя: несложно три раза в день померить себе температуру и хотя бы таким образом контролировать свое состояние здоровья.