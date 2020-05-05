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Официально: за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, выявлен 861 новый случай

05.05.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав сообщил новые официальные данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси

Официально: за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, выявлен 861 новый случай
Согласно данным Минздрава, на утро 5 мая в Беларуси зарегистрированы 18350  человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тыс. 369 тестов.

За весь период распространения от инфекции умерли 107 пациентов. Выздоровели и выписаны 3771 пациент. 

Ранее сегодня о ситуации с коронавирусом в Беларуси говорил и Лукашенко.

Помимо некоторых вышеприведенных сведений он еще сделал "громкое" заявление о том, что по количеству тестируемых на миллион человек Беларусь находится на... 2 месте. Хотя на самом деле мы лишь на 42 месте.

При этом Лукашенко заявил, что его волнуют пневмонии. "Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека, лечение людей важны пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос", - заметил он.

По его словам на сегодня всех случаев пневмонии в Беларуси примерно 12,4 тыс., включая коронавирусные, что, как он считает, для страны не много. При этом только около 1 тыс. человек классифицируются как тяжело больные, что составляет в районе 8%. 


Но на самом деле пневмония это и есть COVID-19. Это признали уже во всем мире, но не хочет признавать Лукашенко. 

А если к этому добавить, что даже тяжелых больных с явными симптомами коронавируса у нас не всегда хотят тестировать на COVID-19, то становиться понятно, почему у нас официальная смертность от коронавируса, например, более чем в 2 раза ниже, чем в Израиле при сопоставимых случаях заражения и количестве населения. 

И это при том, что израильная медицина - одна из лучших в мире и там был введен достаточно жесткий карантин.
 
 
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Минздрав сообщил новые официальные данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси
 
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