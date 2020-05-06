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Брестским ипэшникам на рынке за ЦУМом снизили аренду

06.05.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Антикризисные меры введены на вещевом рынке за ЦУМом: в прошлом месяце арендная плата считалась по «замороженному» курсу евро, который установился на январь 2020 года. А в мае пришла еще одна радостная весть — при внесении арендной платы до 5 мая арендодатель установил понижающий коэффициент 0,6, пишет «Вечерний Брест».


— С понижающим коэффициентом плата за аренду реально уменьшается на 40 процентов, — рассказывает председатель совета предпринимателей Елена Кустус, — а с учетом расчетов по курсу евро на январь, общая сумма арендной платы уменьшается примерно на 50 процентов. Снижение арендной платы для наших предпринимателей — это основная поддержка в этот трудный период. Мы обращались к арендодателю с просьбой принять меры в период распространения коронавируса, и это было сделано. Да, понижающий коэффициент действует только до 5-го числа, но многие из нас постарались уложиться в этот срок. Мы все занимаемся бизнесом и понимаем, что арендодатель тоже заинтересован вовремя получить деньги за свои услуги.

Многие ипэшники, которые торгуют на рынке за ЦУМом, постоянно брали товар на рынках Москвы. Сегодня московские рынки полностью закрыты на карантин, и ожидать, что они начнут работать в ближайшее время, не приходится. Пока предприниматели торгуют сезонной одеждой из запасов.

— Переориентировать свою работу на отечественный товар — непростое дело, — продолжает Елена Кустус. — Я работаю с белорусскими производителями с 2016 года и хорошо понимаю, как непросто наработать клиента на предложение нового ассортимента. У предпринимателя годами нарабатываются связи с поставщиками, нужно достаточно продолжительное время, чтобы создать свой круг клиентов. Так что для многих ИП закрытые границы с Россией — это серьезное испытание.

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Теги: Брест
 
 
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Кроме того, аренду считают по курсу евро на январь 2020 года.
 
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