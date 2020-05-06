Витебская область полностью охвачена эпидемией кронавируса — в Шарковщине тоже есть зараженные и даже среди медиков

Единственным районном, откуда не поступало сведений о заражении, был Шарковщинский. И вот районная газета «Кліч Радзімы», сообщила, что в Шарковщинском районе зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции. Причем 4 пациентов уже выздоровели, то есть они заболели как минимум две недели назад, а информация об эпидемиологической ситуации была опубликована только 5 мая. Также в этом районе COVID-19 заболел один из медиков.





«Народные новости Витебска» в Лиозненском районе количество заразившихся коронавирусом достигло 57 человек. 11 пациентов там выздоровели, а 1 умер. В 2019 году с начала года по 4 мая в этом регионе было 44, в этом году за тот же период — 108, т.е. почти в 3 раза больше. Как уже сообщаютв Лиозненском районе количество заразившихся коронавирусом достигло 57 человек. 11 пациентов там выздоровели, а 1 умер. В 2019 году с начала года по 4 мая в этом регионе было 44, в этом году за тот же период — 108, т.е. почти в 3 раза больше.





В Беларуси на 5 мая зарегистрированы 18 350 человек, у которых тест на COVID-19 положительный. 3771 пациент с этим заболеванием уже выздоровел, 107 человек умерли, сообщает Минздрав.