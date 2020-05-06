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Витебская область полностью охвачена эпидемией кронавируса — в Шарковщине тоже есть зараженные и даже среди медиков

06.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебской области не осталось ни одного района, где бы не фиксировали случаи заражения коронавирусом.

Витебская область полностью охвачена эпидемией кронавируса — в Шарковщине тоже есть зараженные и даже среди медиков
Карта распространения коронавируса COVID-19 по Витебской области на 5 мая
Единственным районном, откуда не поступало сведений о заражении, был Шарковщинский. И вот районная газета «Кліч Радзімы», сообщила, что в Шарковщинском районе зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции. Причем 4 пациентов уже выздоровели, то есть они заболели как минимум две недели назад, а информация об эпидемиологической ситуации была опубликована только 5 мая. Также в этом районе COVID-19 заболел один из медиков.

Как уже сообщают «Народные новости Витебска» в Лиозненском районе количество заразившихся коронавирусом достигло 57 человек. 11 пациентов там выздоровели, а 1 умер. В 2019 году с начала года по 4 мая в этом регионе было 44, в этом году за тот же период — 108, т.е. почти в 3 раза больше.

В Беларуси на 5 мая зарегистрированы 18 350 человек, у которых тест на COVID-19 положительный. 3771 пациент с этим заболеванием уже выздоровел, 107 человек умерли, сообщает Минздрав.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области не осталось ни одного района, где бы не фиксировали случаи заражения коронавирусом.
 
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