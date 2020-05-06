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Витебская область полностью охвачена эпидемией кронавируса — в Шарковщине тоже есть зараженные и даже среди медиков
06.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Витебской области не осталось ни одного района, где бы не фиксировали случаи заражения коронавирусом.
Карта распространения коронавируса COVID-19 по Витебской области на 5 мая
Единственным районном, откуда не поступало сведений о заражении, был Шарковщинский. И вот районная газета «Кліч Радзімы», сообщила, что в Шарковщинском районе зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции. Причем 4 пациентов уже выздоровели, то есть они заболели как минимум две недели назад, а информация об эпидемиологической ситуации была опубликована только 5 мая. Также в этом районе COVID-19 заболел один из медиков.
Как уже сообщают
В Беларуси на 5 мая зарегистрированы 18 350 человек, у которых тест на COVID-19 положительный. 3771 пациент с этим заболеванием уже выздоровел, 107 человек умерли, сообщает Минздрав.
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Витебская область полностью охвачена эпидемией кронавируса — в Шарковщине тоже есть зараженные и даже среди медиков
В Витебской области не осталось ни одного района, где бы не фиксировали случаи заражения коронавирусом.
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