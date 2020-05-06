Политолог: «Система может провести выборы вообще без избирателей»

На этот раз главные вопросы: как будет проходить кампания в условиях пандемии коронавируса? И стоит ли в ней принимать участие?





belsat.eu . Пандемия коронавируса помешала политикам объехать запланированные пятьдесят шесть городов. Тем не менее в интернет-голосовании победил лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Объединенная оппозиция в составе четырех политических структур впредь пытается выдвинуть единого кандидата, пишет. Пандемия коронавируса помешала политикам объехать запланированные пятьдесят шесть городов. Тем не менее в интернет-голосовании победил лидер Объединенной гражданской партии









«Лукашенко мы дальше терпеть не можем – по всей этой неразумности, которую он производит во время вот этой эпидемии. Мне кажется большинство граждан страны понимает, что этого дальше терпеть нельзя. Поэтому наше задание – определить единого кандидата и постараться объединить оппозиционную среду», – заявляет Николай Козлов.





Ранее два участника кампании праймериз – заместитель Партии БНФ Алексей Янукевич и лидер партии БХД Павел Северинец – ушли из кампании праймериз. По их мнению, во время голосования в поселках местные власти использовали административный ресурс, массово голосуя за лидера Движения «За Свободу» Юрия Губаревича. В свою очередь его движение назвало участие в голосовании чиновников «гибридной атакой на праймериз». Павел Северинец призывает к бойкоту выборов.





«Ну, слушайте: Лукашенко организовывает спартакиады, субботники, парады. И вот спектакль под названием выборы. Не участвуем! Это участие может перерасти в национальную забастовку, и это все может привести к разрушению режима. Может начаться раскол элит – этого монолита, который есть у Лукашенко. Ведь не будет денег платить силовикам, и это может иметь решающую роль», – говорит Павел Северинец.













Об активном участии в избирательной кампании с целью организации «мирного, массового и длительного протеста» заявляет лидер «Народной громады» Николай Статкевич. Он сам, а также 30 активистов партии планируют регистрировать свои инициативные группы, чтобы использовать шанс легальной уличной агитации.





«Сейчас все убедились – выйти и сказать: Лукашенко – большая беда, чем коронавирус. Надевайте маски, если у кого нет – мы раздадим, это безопасно и от коронавируса, и от тех, кто снимает, – и выходим», – говорит Николай Статкевич.





Специалисты убеждены, что нынешняя избирательная кампания не будет иметь никаких существенных отличий от кампаний прошлых лет, независимо от действий оппозиции или других участников избирательной гонки.









«Система проведения так называемых выборов шлифуется с 1996 года, и она отшлифована. Эта система может провести выборы вообще без избирателей. И коронавирус здесь может только поспособствовать – это и будет главное отличие этих выборов от предыдущих. Возможно, у тех кто проводит выборы, хватит ума немного занизить показатель явки избирателей», – утверждает политолог Сергей Николюк.





Александр Лукашенко готовится выдвигаться на очередной президентский срок – седьмой из числа. По словам бессменного руководителя, выборы пройдут не позднее августа.







