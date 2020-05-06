Пандемия: в Бразилии рекордное число смертей за сутки, Египет возобновляет туризм, но «для своих»

Источник материала: Tut.by

О коронавируса в мире умерли 257 301 человек. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 3 млн 664 тыс. 11 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.



Фото: Reuters

В Бразилии зафиксировано рекордное число смертей за сутки — 600. Общее число летальных исходов составляет 7958. Как указали в Министерстве здравоохранения, причины еще свыше 1,5 тыс. смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, пока не выяснены. Выявлено 6935 подтвержденных случаев заражения, при этом их общее количество увеличилось до 114 715. По этому показателю Бразилия входит в 10-ку самых пострадавших в мире. Вылечился 48 221 человек.

Стоит отметить, что президент страны Жаир Болсонару является ярым противником карантинных мер. По его мнению, для большинства коронавирус не опасен и им все равно заразится 70% населения.

«Ну что? Сочувствую. Я конечно Мессиас (второе имя Болсонару, переводится с португальского как „мессия, помазанник“), но чудес творить не умею», — прокомментировал политик число жертв COVID-19 в своей стране.

В США общее число подтвержденных случаев заражения превысило 1 млн 200 тысяч. Умерли 71 078 человек. В интервью телеканалу АВС Трамп усомнился, что вакцину удастся создать до конца года, но отметил, что «есть отличные шансы». Самым важным своим решением он назвал решение «закрыть страну», что позволило спасти «миллионы жизней».

общее число подтвержденных случаев заражения превысило 1 млн 200 тысяч. Умерли 71 078 человек. В интервью телеканалу Трамп усомнился, что вакцину удастся создать до конца года, но отметил, что «есть отличные шансы». Самым важным своим решением решение «закрыть страну», что позволило спасти «миллионы жизней». Великобритания во вторник вышла на первое место в Европе по числу смертей от COVID-19. Всего в стране 196 243 подтвержденных случаев, умерли 29,5 тысяч человек. Президент профсоюза Ассоциации медперсонала больниц Клаудия Паолони призвала провести общественное расследование, в рамках которого правительство должно объяснить, как оно допустило самую высокую смертность в Европе, сообщает Би-би-си .

во вторник на первое место в Европе по числу смертей от COVID-19. Всего в стране 196 243 подтвержденных случаев, умерли 29,5 тысяч человек. Президент профсоюза Ассоциации медперсонала больниц Клаудия Паолони призвала провести общественное расследование, в рамках которого правительство должно объяснить, как оно допустило самую высокую смертность в Европе, сообщает . Во Франции за сутки число умерших от последствий коронавируса выросло на 330 человек. Всего с начала эпидемии умерли 25 531 человек, из них 16 060 скончались в больницах. В домах престарелых от COVID-19 умер 9471 человек, сообщает RFI . Накануне президент Макрон прокомментировал открытие границ. По его словам, летом возможность отправиться в заграничные путешествия будет ограничена. «Постараемся остаться в пределах ЕС или даже более ограниченной зоны», — сказал Макрон. Он уточнил, что точнее можно будет сказать лишь в начале июня, когда будет понятно, как снятие карантина скажется на динамике эпидемии.

за сутки число умерших от последствий коронавируса выросло на 330 человек. Всего с начала эпидемии умерли 25 531 человек, из них 16 060 скончались в больницах. В домах престарелых от COVID-19 умер 9471 человек, сообщает . Накануне президент Макрон прокомментировал открытие границ. По его словам, летом возможность отправиться в заграничные путешествия будет ограничена. «Постараемся остаться в пределах ЕС или даже более ограниченной зоны», — сказал Макрон. Он уточнил, что точнее можно будет сказать лишь в начале июня, когда будет понятно, как снятие карантина скажется на динамике эпидемии. В Китае за сутки зарегистрировано два новых случая заражения. Оба они завозные, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. От COVID-19 в стране за сутки никто не умер. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировано 82 883 заражения, 4633 человека скончались.

за сутки зарегистрировано два новых случая заражения. Оба они завозные, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. От COVID-19 в стране за сутки никто не умер. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировано 82 883 заражения, 4633 человека скончались. Египет с 15 мая возобновляет внутренний туризм. На первом этапе загрузка гостиниц будет составлять 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня. Постояльцам также будет предписано соблюдать правила безопасности. Общее число зарегистрированных случаев заражения составляет 7201, умерли 452 человека.

с 15 мая возобновляет внутренний туризм. На первом этапе загрузка гостиниц будет составлять 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня. Постояльцам также будет предписано соблюдать правила безопасности. Общее число зарегистрированных случаев заражения составляет 7201, умерли 452 человека. В Эстонии с начала мая регистрируют от 1 до 8 случаев COVID-19 в день. В стране планируют с 15 мая возобновить работу учебных заведений. С 18 мая в стране будут разрешены публичные собрания. При этом люди должны придерживаться правил, рекомендованных ВОЗ. Всего в стране зафиксировано 1711 случаев заражения, умерли 55 человек.

с начала мая регистрируют от 1 до 8 случаев COVID-19 в день. В стране с 15 мая возобновить работу учебных заведений. С 18 мая в стране будут разрешены публичные собрания. При этом люди должны придерживаться правил, рекомендованных ВОЗ. Всего в стране зафиксировано 1711 случаев заражения, умерли 55 человек. В Украине по состоянию на 9.00 6 мая подтверждены 13 184 случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 487 новых случаев. Совет ЕС принял решение выделить стране 1,2 млрд евро для преодоления экономических и социальных последствий коронавируса. Это самая большая сумма из 3 млрд, которые Евросоюз выделяет десяти странам-соседями для помощи. Беларуси в этом списке нет.