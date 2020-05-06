Пережить вирус: белорусские спортсмены продолжают тренироваться на родине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Коронавирус парализовал спортивную жизнь во всем мире. Только не в Беларуси. Там продолжаются национальные первенства по футболу и гандболу. А атлеты, которые долгое время тренировались за рубежом, вернулись на родину. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова – с подробностями.

Это видео вызывает у одноклубников в Канаде настоящую, хоть и беззлобную, зависть. Еще бы: мировой хоккей на паузе, игроки закрыты по домам, а Илья Усов продолжает тренировки – земля и лед каждый день.



Илья – хоккеист клуба «Принс-Альберт», действующего чемпиона канадской юниорской лиги. И, по оценкам скаутов, он самый перспективный белорус на предстоящем драфте НХЛ. В конце марта игры прекратились, и Илья вернулся домой в Минск. Пока до августа. Говорит, пандемия не слишком изменила его жизнь. Даже плюсы находит: больше общается с родителями. Теперь его спортивный рацион – дело рук мамы. Это помогает сохранять оптимальную спортивную форму.

«Я стараюсь придерживаться. Гадости всякие не ем. В сезоне я, конечно, намного строже слежу за этим. Сейчас тоже стараюсь. Уроки делаю, готовлюсь к ЦТ, хожу к репетитору. Составляю планы на последующие тренировки. Времени не так много свободного все равно», – отметил хоккеист.

Вынужденный отпуск не входил в планы и Артема Мачекина – одного из лидеров национальной команды Беларуси по плаванию. Последние два года он живет и тренируется в американском Сан-Диего. Как только там закрыли бассейны и залы, решил вернуться домой. Тренировки по обычному графику. Никаких поблажек. Все мысли сейчас об Олимпиаде в Токио. Которую уже перенесли на следующий год.

«Планы у меня не изменились. По сути, у меня просто больше времени на подготовку. Мы надеемся и молимся, чтобы окончательно Олимпиаду не отменили. Хотя ходят и такие слухи», – рассказал пловец, член Национальной команды Беларуси по плаванию Артем Мачекин.

Самоизолировался в Беларуси и бывший российский футболист, а ныне известный блогер Евгений Савин. Вместе со своей супругой он коротает в деревне под Слуцком. И, судя по видео, им совсем не скучно. Евгений рассказывает своим подписчикам про сельскую жизнь. А в перерывах между интернет-эфирами тренирует местных любителей футбола.

Международный союз футболистов провел исследование. Опросили больше полутора тысяч игроков и выяснили: без тренировок и соревнований спортсмены впадают в депрессию в два раза чаще тех, кто старается придерживаться привычного образа жизни.