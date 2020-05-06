|
Пережить вирус: белорусские спортсмены продолжают тренироваться на родине
06.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Коронавирус парализовал спортивную жизнь во всем мире. Только не в Беларуси. Там продолжаются национальные первенства по футболу и гандболу. А атлеты, которые долгое время тренировались за рубежом, вернулись на родину. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова – с подробностями.
Это видео вызывает у одноклубников в Канаде настоящую, хоть и беззлобную, зависть. Еще бы: мировой хоккей на паузе, игроки закрыты по домам, а Илья Усов продолжает тренировки – земля и лед каждый день.
«Я стараюсь придерживаться. Гадости всякие не ем. В сезоне я, конечно, намного строже слежу за этим. Сейчас тоже стараюсь. Уроки делаю, готовлюсь к ЦТ, хожу к репетитору. Составляю планы на последующие тренировки. Времени не так много свободного все равно», – отметил хоккеист.
Вынужденный отпуск не входил в планы и Артема Мачекина – одного из лидеров национальной команды Беларуси по плаванию. Последние два года он живет и тренируется в американском Сан-Диего. Как только там закрыли бассейны и залы, решил вернуться домой. Тренировки по обычному графику. Никаких поблажек. Все мысли сейчас об Олимпиаде в Токио. Которую уже
Самоизолировался в Беларуси и бывший российский футболист, а ныне известный блогер Евгений Савин. Вместе со своей супругой он коротает в деревне под Слуцком. И, судя по видео, им совсем не скучно. Евгений рассказывает своим подписчикам про сельскую жизнь. А в перерывах между интернет-эфирами тренирует местных любителей футбола.
Международный союз футболистов провел исследование. Опросили больше полутора тысяч игроков и выяснили: без тренировок и соревнований спортсмены впадают в депрессию в два раза чаще тех, кто старается придерживаться привычного образа жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атлеты, которые долгое время тренировались за рубежом, вернулись на родину, где продолжают тренировочный процесс.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)