Я в смятении и замешательстве. Не знаю, кого теперь надо любить, а кого ненавидеть…





Прямо разрыв мозга какой-то.





Всезнающий фейсбук, буквально до краев наполнен восторгами по поводу самоотверженной работы медиков, которые, словно Александр Матросов, закрывают грудью амбразуры коварного коронавируса.





В то же время, свободный от цензуры фейсбук пестрит постами о равнодушии, цинизме и даже преступной халатности медиков.





И то, и другое правда, потому мозг и разрывается.





Как и с подвигом упомянутого Матросова.





Безусловно, его героизм заслуживает восхищения и вечного преклонения. Но любой военный (если не соврет, конечно) вам скажет, что героя должны были подготовить так, чтобы он не только уничтожил вражескую огневую точку, но и постарался вернуться из боя живым.





Этого кто-то не сделал.





Тоже самое можно сказать и относительно отечественной системы здравоохранения. Если она одна из самых лучших в мире, то зачем тогда спасать ее всем миром? Почему кто-то едет лечиться за рубеж, если все должны ломиться к нам?





Раньше, я все время поддерживал телефонными звонками благотворительный фонд, которой с помощью телевизора собирает деньги на операции за границей. Но когда услышал, что они стали партнёрами Европейских игр, временно перестал это делать.









Подумалось, а вдруг мои деньги идут не на помощь больным детям, а на игрища очень даже здоровых дядей, среди которых почему-то не оказалось именитых спортсменов?





Сейчас, конечно, COVID-19 и кроме одиозных футбольных чемпионатов, никаких (особенно престижных) соревнований не проводится. Но ведь они проводились раньше, и что-то я не припомню, чтобы о каком-то триумфаторе гордо говорили - победитель II Европейских игр в Минске…

Как известно, сейчас с невероятным размахом люди собирают деньги на помощь медикам, а государство, которое собирает с нас налоги (в том числе и на здравоохранение) направляет их на вещи, очень далекие от заботы о здоровье этих самых людей.





Например, на проведение опасных для жизни парадов…





Кстати, я не помню, чтобы хоть кто-то из очень самоотверженных медиков публично возразил проведению действа, которое очень напоминает Вальпургиеву ночь.





Скажете, не их это дело.





Тогда чье? Журналистов?





И не нужно говорить самоиндульгенцию «ну вы же понимаете». Перестает она работать.





Родители детей, которые не пустили их в школы, тоже всё прекрасно понимают. Особенно то, какими могут быть последствия непослушания, ведь «вычислить» их имена и место работы гораздо проще, чем проконтролировать явку на парад.





Да и будущее у их светлого будущего может стать не самым светлым…





Очень хочется спросить – кто-то из них пострадал за то, что не выполнил «жэстачайшы» указ Того-Кого-Нельзя не называть насчет учебы 1-го мая? Кого-то наказали, уволили с работы, не продлили контракт?





Не исключаю, что прецеденты где-то найдутся, но ведь по большому счету власть «утерлась».





На мой взгляд, именно по этой причине она по полной программе и включила сейчас «административный ресурс». И даже готова приплачивать за «добровольность».





В том числе и студентам-медикам, которые как никто другой понимают, что на самом деле происходит, потому будет вдвойне противно, если за тридцать сребренников в виде 10 рублевой добавки к стипендии, они предадут те идеалы, к которым призывает клятва Гиппократа.





Так что «разрыв мозга» происходит и здесь. Даже не хочется думать, куда могли пойти деньги, которые собираются на поддержку тех, кто намеревается предать.





Возможно, кому-то покажется это слово очень резким, радикальным, но после рассказа о том, как медики берут с тех, кто заболел коронавирусом, расписки о неразглашении тайны, по другому я и не могу выражаться.





Права уважаемая мной коллега Люба Лунева, которой я верю: преступно скрывать свою заразную болезнь, но вдвойне преступней заставлять это делать других.

Очень хорошо понимаю, что провоцирую серое вещество читателей на неизбежную деформацию, но я со всей ответственностью заявляю, что люблю некоторые словесные пассажи Того- Кого-Нельзя не называть, ибо очень часто он говорит о том, чего больше всего и боится.









В данном случае это экономика. Рискну предположить, что именно по этой причине ему не так страшен коронавирус, как то, что будет потом. А потом может быть обозначаемое в приличных текстах многоточие…





Кстати, под угрозой не только 17 резиденций, личный самолет, автопарк и барышни из «протокольного сопровождения». Счет могут предъявить не только ему, но и тем, кто допущен к кормушке. И не только в Дроздах.

Думается, Тот-Кого-Нельзя не называть, хорошо помнит, как когда-то предавали Кебича, и ему очень не хочется, чтобы лозунг «Можем повторить!» снова стал реальностью.



