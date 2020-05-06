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Разрыв мозга

06.05.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Я не помню, чтобы хоть кто-то из очень самоотверженных медиков публично возразил проведению действа, которое очень напоминает Вальпургиеву ночь.

Разрыв мозга
Я в смятении и замешательстве. Не знаю, кого теперь надо любить, а кого ненавидеть…

Прямо разрыв мозга какой-то.

Всезнающий фейсбук, буквально до краев наполнен восторгами по поводу самоотверженной работы медиков, которые, словно Александр Матросов, закрывают грудью амбразуры коварного коронавируса.

В то же время, свободный от цензуры фейсбук пестрит постами о равнодушии, цинизме и даже преступной халатности медиков.

И то, и другое  правда, потому мозг и разрывается.

Как и с подвигом упомянутого Матросова. 

Безусловно, его героизм заслуживает восхищения и вечного преклонения. Но любой военный (если не соврет, конечно) вам скажет, что героя должны были подготовить так, чтобы он не только уничтожил вражескую огневую точку, но и постарался вернуться из боя живым. 

Этого кто-то не сделал.

Тоже самое можно сказать и относительно отечественной системы здравоохранения.  Если она одна из самых лучших в мире, то зачем тогда спасать ее всем миром? Почему кто-то едет лечиться за рубеж, если все должны ломиться к нам?

Раньше, я все время поддерживал телефонными звонками благотворительный фонд, которой с помощью телевизора собирает деньги на операции за границей. Но когда услышал, что они стали партнёрами Европейских игр, временно перестал это делать.

 

Подумалось, а вдруг мои деньги идут не на помощь больным детям, а на игрища очень даже здоровых дядей, среди которых почему-то не оказалось именитых спортсменов?

Сейчас, конечно, COVID-19 и кроме одиозных футбольных чемпионатов, никаких  (особенно престижных) соревнований не проводится. Но ведь они проводились  раньше, и что-то я не припомню, чтобы о каком-то триумфаторе гордо говорили - победитель II Европейских игр в Минске…
 
Как известно, сейчас с невероятным размахом люди собирают деньги на помощь медикам, а государство, которое собирает с нас налоги (в том числе и на здравоохранение) направляет их на вещи, очень далекие от заботы о здоровье  этих самых людей.

Например, на проведение опасных для жизни парадов…

Кстати, я не помню, чтобы хоть кто-то из очень самоотверженных медиков публично возразил проведению действа, которое очень напоминает Вальпургиеву ночь.

Скажете, не их это дело.

Тогда чье? Журналистов?

И не нужно говорить самоиндульгенцию «ну вы же понимаете». Перестает она работать.

Родители детей, которые не пустили их в школы, тоже всё прекрасно понимают. Особенно то, какими могут быть последствия непослушания, ведь «вычислить» их имена и место работы гораздо проще, чем проконтролировать явку на парад.

Да и будущее у их светлого будущего может стать не самым светлым…

Очень хочется спросить – кто-то из них пострадал за то, что не выполнил «жэстачайшы» указ Того-Кого-Нельзя не называть насчет учебы 1-го мая? Кого-то наказали, уволили с работы, не продлили контракт?

Не исключаю, что прецеденты где-то найдутся, но ведь по большому счету власть «утерлась».

На мой взгляд, именно по этой причине она по полной программе и включила сейчас «административный ресурс». И даже готова приплачивать за «добровольность». 

В том числе и студентам-медикам, которые как никто другой понимают, что на самом деле происходит, потому будет вдвойне противно, если  за тридцать сребренников в виде 10 рублевой добавки к стипендии,  они предадут те идеалы, к которым призывает клятва Гиппократа.

Так что «разрыв мозга» происходит и здесь. Даже не хочется думать, куда могли пойти деньги, которые собираются на поддержку тех, кто намеревается предать.

Возможно, кому-то покажется это слово очень резким, радикальным, но после рассказа о том, как медики берут с тех, кто заболел коронавирусом, расписки о неразглашении тайны, по другому я и не могу выражаться.

Права уважаемая мной коллега Люба Лунева, которой я верю: преступно скрывать свою заразную болезнь, но вдвойне преступней заставлять это делать других.
 
Очень хорошо понимаю, что провоцирую серое вещество читателей на неизбежную деформацию, но я со всей ответственностью заявляю, что люблю некоторые словесные пассажи Того- Кого-Нельзя не называть, ибо очень часто он говорит о том, чего больше всего и боится.


В данном случае это экономика. Рискну предположить, что именно по этой причине ему не так страшен коронавирус, как то, что будет потом. А потом может быть обозначаемое в приличных текстах многоточие…

Кстати, под угрозой не только 17 резиденций, личный самолет, автопарк и барышни из «протокольного сопровождения». Счет могут предъявить не только ему, но и тем, кто допущен к кормушке. И не только в Дроздах.
  
Думается, Тот-Кого-Нельзя не называть, хорошо помнит, как когда-то предавали Кебича, и ему очень не хочется, чтобы лозунг «Можем повторить!» снова стал реальностью.
 
 
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Я не помню, чтобы хоть кто-то из очень самоотверженных медиков публично возразил проведению действа, которое очень напоминает Вальпургиеву ночь.
 
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