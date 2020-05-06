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Этот ужас не покажет БТ: российский Первый канал съездил в Столбцы и поговорил с местными жителями
06.05.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Российский Первый канал
кладбище в Столбцах, фото: Белсат
Всемирная организация здравоохранения призывает власти Беларуси перенести все массовые мероприятия и ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Недавние пасхальные службы и субботник обернулись очередной вспышкой заболевания.
Беларусь уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения. Хотя и эта официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия.
Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил. Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Беларуси впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах.
20, 21, 22 апреля... Нам показывают — все эти захоронения на краю кладбища появились буквально за несколько дней. Истории умерших похожи: тяжелая пневмония, аппарат искусственной вентиляции легких, смерть, говорится в сюжете.
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Российский Первый канал рассказал о реальной ситуации в Беларуси с пандемией коронавируса.
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