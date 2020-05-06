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Что будет дальше с ценами на жилье? Тенденции и прогнозы
06.05.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа фоне мирового экономического кризиса вопрос, куда вложить деньги и как не потерять сбережения, выходит на первый план. Многие отдают предпочтения инвестициям в недвижимость как одним из самых надежных. Так, за первый квартал этого года в Минске совершено более 3 с половиной тысяч сделок. И это на четверть больше, чем за такой же период прошлого года. Что будет дальше с ценами на жилье? Тенденции и прогнозы у Виктории Антоненковой.
Cредняя цена квадратного метра на уровне 1400 долларов в новостройках, вторичка на 70 условных единиц дешевлеНефтевалютные колебания подстегнули активность на рынке недвижимости.
По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, за первые 3 месяца года в Беларуси продано более 12 тысяч квартир. Если сравнить с первым кварталом 2019, это почти на треть больше. Однако в марте активность рынка начала снижаться, покупатели заняли выжидательную позицию.
Cредняя цена квадратного метра сейчас установилась на уровне 1400 долларов в новостройках, вторичка на 70 условных единиц дешевле Причем последний сегмент демонстрирует тенденцию к снижению стоимости квадрата. Так, двух- и трехкомнатные квартиры в Минске стали дешевле в среднем на 2. Эксперты считают, что в этом направлении скоро пойдут и застройщики.
Дмитрий Ритвинский, заместитель гендиректора Национального кадастрового агентства Госкомимущества Беларуси: "Во втором квартале, скорее всего, на фоне происходящих событий мировых (коронавирус, нефтяные войны, финансовые кризисные явления в мировой экономике) мы будем наблюдать ценовую коррекцию в сторону снижения 5-10 %. Я думаю, это уже новая реальность как на вторичном, так и на первичном рынке. Вторичный рынок активизируется быстрее. В первичке чуть сложнее, мы будем видеть, скорее всего, большое количество акций, предложений по отсрочке платежей, рассрочки, партнерские программы с банками и т. д."
Изменилось в этом квартале и распределение сделок по комнатамЕсли в последние 4 года в столице чаще всего покупали однокомнатные квартиры, а с увеличением количества жилых зон процент сделок падал, то за первые 3 месяца года акцент сместился в сторону жилья с тремя и более комнатами.
Портрет потенциального покупателя меняется. Белорусы не боятся опереться на кредитное плечоВадим Тачкин, член ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси: "80 и более процентов сделок в той или иной степени совершаются с использованием кредитных ресурсов. Это очень большая доля рынка. Думаю, в дальнейшем эта цифра будет стремиться к 100 процентам. Потому что новое поколение потребителей понимает, что накапливать всю свою сознательную жизнь некую сумму денег, на которую ты можешь купить квартиру, это уже нелогично. Жить нужно сегодня. Квартира нужна сегодня. Развитие этого основополагающего инструмента на рынке недвижимости - это очень важно. Я думаю, оно даст позитивный эффект на весь рынок".
Спрос на рынке недвижимости уже вошел в стадию сниженияСпрос на рынке недвижимости уже вошел в стадию снижения, но как поведет себя цена на квадратный метр дальше - к однозначному мнению эксперты не пришли. Для демонстрации дальнейшей динамики потребуется несколько месяцев. При этом показатели зависят от экономических предпосылок.
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На фоне мирового экономического кризиса вопрос, куда вложить деньги и как не потерять сбережения, выходит на первый план. Многие отдают предпочтения инвестициям...
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