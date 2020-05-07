Борис Пуховский: «Когда все мы будем придерживаться таких простых правил, то и вирус быстро победим» 

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский разыгрывающий «Мотора» Борис Пуховский поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Тяжело все время находится в квартире, особенно с детьми. Им важно получать свежий воздух и витамины, поэтому стараемся бывать на прогулке, но обязательно соблюдаем все меры предосторожности. Если куда-то выходим обязательно в масках и используем перчатки. Думаю, если бы каждый придерживался этих рекомендаций, то и карантин скорее закончился бы. Я даже родителям говорю, чтобы оставались дома. Сейчас они на даче и хотя в Минске существенных ограничений пока нет, без надобности из дома лучше не выходить.

Вообще я считаю, что нужно ответственно относиться ко всем установленным правилам. Каждый должен заботиться о себе и своих близких и тогда не нужно будет принимать никаких подобных жестких мер. Просто людям нужно понимать, что сейчас они ответственны не только за себя, а и за окружающих с которыми они общаются. И когда все мы будем придерживаться таких простых правил, то и вирус быстро победим», – сказал Пуховский.

В Беларуси зарегистрировано 19255 (+905) случаев COVID-19. Умерли 112 пациентов.