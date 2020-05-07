Эпидемия коронавируса: что известно о ситуации в Беларуси к 7 мая

К 7 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,75 миллиона человек; погибли – 263,9 тысячи, а излечились – 1,25 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 1,23 миллиона эпизодов инфекции;
Испания: 220,3 тысячи;
Италия: 214,5 тысячи;
Британия: 202,4 тысячи;
Франция: 174,2 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 73,4 тысячи летальных исходов;
Британия: 30,2 тысячи;
Италия: 29,7 тысячи;
Испания: 25,9 тысячи;
Франция: 25,8 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как у нас
По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 19255 случаев коронавируса. Излечились 4388 человек, скончались 112.
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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.