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Эпидемия коронавируса: что известно о ситуации в Беларуси к 7 мая

07.05.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К 7 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,75 миллиона человек; погибли – 263,9 тысячи, а излечились – 1,25 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,23 миллиона эпизодов инфекции;
  • Испания: 220,3 тысячи;
  • Италия: 214,5 тысячи;
  • Британия: 202,4 тысячи;
  • Франция: 174,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 73,4 тысячи летальных исходов;
  • Британия: 30,2 тысячи;
  • Италия: 29,7 тысячи;
  • Испания: 25,9 тысячи;
  • Франция: 25,8 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как у нас

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 19255 случаев коронавируса. Излечились 4388 человек, скончались 112.
  • В Беларуси изменили правила самоизоляции: если раньше ее срок могли только увеличивать, то теперь могут и уменьшить. А люди, у которых выявили COVID-19, обязаны сообщить соответствующей инстанции об источнике заражения. Им также придется перечислить тех, с кем успели контактировать.
  • Минчане, которые справились с вирусом, рассказывают, что их обзванивают и от имени сотрудников администрации районов Минска зовут на парад на 9 мая.
  • Главный российский «Первый канал» выпустил сюжет об эпидемии в Беларуси и вспышках инфекции в Столбцах. Репортаж откровенно намекает, что реальная статистика в нашей стране скрывается. В итоге Беларусь лишила аккредитации автора сюжета и выслала его на родину. «Первый» считает, что беларуские власти поступили безосновательно.
  • Минфин Беларуси отчитался о том, как прошел республиканский субботник. По данным ведомства, в разгар пандемии в нем поучаствовала половина трудоспособного населения Беларуси (2,2 миллиона человек из 4,5 миллиона), удалось собрать более девяти миллионов рублей. Заодно взгляните, как субботник и другие массовые мероприятия ускорили развитие эпидемии в стране.

Мы дополняем материал.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Читайте по теме: Эксперимент: редакция KYKY пытается не поехать кукушкой на самоизоляции. Успешно или нет?

 
Теги: Минск
 
 
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К 7 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,75 миллиона человек; погибли – 263,9 тысячи, а излечились – 1,25 миллиона. Эти сведения получены благодаря...
 
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