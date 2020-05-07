Эпидемия коронавируса: что известно о ситуации в Беларуси к 7 мая

Источник материала: KYKY

К 7 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,75 миллиона человек; погибли – 263,9 тысячи, а излечились – 1,25 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,23 миллиона эпизодов инфекции;

Испания: 220,3 тысячи;

Италия: 214,5 тысячи;

Британия: 202,4 тысячи;

Франция: 174,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 73,4 тысячи летальных исходов;

Британия: 30,2 тысячи;

Италия: 29,7 тысячи;

Испания: 25,9 тысячи;

Франция: 25,8 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как у нас

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 19255 случаев коронавируса. Излечились 4388 человек, скончались 112.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 19255 случаев коронавируса. Излечились 4388 человек, скончались 112. В Беларуси изменили правила самоизоляции: если раньше ее срок могли только увеличивать, то теперь могут и уменьшить. А люди, у которых выявили COVID-19, обязаны сообщить соответствующей инстанции об источнике заражения. Им также придется перечислить тех, с кем успели контактировать.

правила самоизоляции: если раньше ее срок могли только увеличивать, то теперь могут и уменьшить. А люди, у которых выявили COVID-19, обязаны сообщить соответствующей инстанции об источнике заражения. Им также придется перечислить тех, с кем успели контактировать. Минчане, которые справились с вирусом, рассказывают , что их обзванивают и от имени сотрудников администрации районов Минска зовут на парад на 9 мая.

, что их обзванивают и от имени сотрудников администрации районов Минска зовут на парад на 9 мая. Главный российский «Первый канал» выпустил сюжет об эпидемии в Беларуси и вспышках инфекции в Столбцах. Репортаж откровенно намекает, что реальная статистика в нашей стране скрывается. В итоге Беларусь лишила аккредитации автора сюжета и выслала его на родину. «Первый» считает, что беларуские власти поступили безосновательно.

аккредитации автора сюжета и выслала его на родину. «Первый» считает, что беларуские власти поступили безосновательно. Минфин Беларуси отчитался о том, как прошел республиканский субботник. По данным ведомства, в разгар пандемии в нем поучаствовала половина трудоспособного населения Беларуси (2,2 миллиона человек из 4,5 миллиона), удалось собрать более девяти миллионов рублей. Заодно взгляните , как субботник и другие массовые мероприятия ускорили развитие эпидемии в стране.

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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.