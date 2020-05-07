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«Каждый десятый погибший – медик»: Беларусь в разы обогнала многие страны по смертности врачей от COVID-19

07.05.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минздрав выбрал тактику не делиться с общественностью сведениями о том, сколько медиков умерли после прихода коронавируса в Беларусь. Меж тем такие истории, часто рассказанные родственниками погибших, публикуются в прессе, а «Свобода» ведет свой «Список памяти», где собирается информация о скончавшихся от инфекции медработниках. Сегодня там 14 имен. Из них 11 врачей, фельдшеров и медсестер болели коронавирусом, выяснили журналисты.

Тем не менее, час назад Минздрав заявил, что из-за вируса в Беларуси не стало уже 112 человек. Выходит, что каждый десятый, кто умер от COVID-19 в Беларуси, – медик. По этому показателю – 10%, доле медиков среди погибших – наша страна в разы опережает большинство стран мира, подсчитала «Свобода». Для сравнения: показатель Польши – 0,4%, Литвы – 0%, Германии – 0,2%, Британии – 0,4%, Китае – 0,5%, США – 0,3%, Италии – 0,6%. Для наглядности посмотрите на график:

В многочисленных интервью – анонимных и нет – врачи жалуются, что плохо обеспечены средствами защиты, и многие специалисты вынуждены покупать их за свои собственные деньги. Веское тому доказательство – кампании по сбору денег для больниц и поликлиник. Десятки медучреждений оставляют заявки на защитные маски, респираторы, антисептики. Только волонтеры #ByCovid19 сумели привлечь на помощь работникам сферы медицины несколько сотен тысяч долларов. Средства потратили на СИЗ для медперсонала.

Включили ли тех 11 умерших человек из списка «Свободы» в официальную статистику по эпидемии в Беларуси, неизвестно. Но вообще-то должны были: в беседе с Onliner представитель ВОЗ объяснял, что жертвами вируса признаются все люди, которым подтвердили наличие инфекции, даже если они и страдали от кого-либо хронического заболевания. «Если COVID-19 стал причиной сначала пневмонии, а потом и респираторного дистресса, то и пневмония, и респираторный дистресс наряду с COVID-19 должны быть отмечены как причины смерти», – говорила ВОЗ.

Фото обложки: Maria Svarbova.

Читайте по теме: «Часто носят кеды, но от них не отмывается кровь». Сколько стоит шмот беларуских врачей, которые борются с коронавирусом

 
 
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Минздрав выбрал тактику не делиться с общественностью сведениями о том, сколько медиков умерли после прихода коронавируса в Беларусь. Меж тем такие истории, часто...
 
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