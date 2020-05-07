«Каждый десятый погибший – медик»: Беларусь в разы обогнала многие страны по смертности врачей от COVID-19

Источник материала: KYKY

Минздрав выбрал тактику не делиться с общественностью сведениями о том, сколько медиков умерли после прихода коронавируса в Беларусь. Меж тем такие истории, часто рассказанные родственниками погибших, публикуются в прессе, а «Свобода» ведет свой « Список памяти », где собирается информация о скончавшихся от инфекции медработниках. Сегодня там 14 имен. Из них 11 врачей, фельдшеров и медсестер болели коронавирусом, выяснили журналисты.

Тем не менее, час назад Минздрав заявил , что из-за вируса в Беларуси не стало уже 112 человек. Выходит, что каждый десятый, кто умер от COVID-19 в Беларуси, – медик. По этому показателю – 10%, доле медиков среди погибших – наша страна в разы опережает большинство стран мира, подсчитала «Свобода». Для сравнения: показатель Польши – 0,4% , Литвы – 0%, Германии – 0,2% , Британии – 0,4% , Китае – 0,5% , США – 0,3% , Италии – 0,6% . Для наглядности посмотрите на график:

В многочисленных интервью – анонимных и нет – врачи жалуются, что плохо обеспечены средствами защиты, и многие специалисты вынуждены покупать их за свои собственные деньги. Веское тому доказательство – кампании по сбору денег для больниц и поликлиник. Десятки медучреждений оставляют заявки на защитные маски, респираторы, антисептики. Только волонтеры #ByCovid19 сумели привлечь на помощь работникам сферы медицины несколько сотен тысяч долларов. Средства потратили на СИЗ для медперсонала.

Включили ли тех 11 умерших человек из списка «Свободы» в официальную статистику по эпидемии в Беларуси, неизвестно. Но вообще-то должны были: в беседе с Onliner представитель ВОЗ объяснял , что жертвами вируса признаются все люди, которым подтвердили наличие инфекции, даже если они и страдали от кого-либо хронического заболевания. «Если COVID-19 стал причиной сначала пневмонии, а потом и респираторного дистресса, то и пневмония, и респираторный дистресс наряду с COVID-19 должны быть отмечены как причины смерти», – говорила ВОЗ.

Фото обложки: Maria Svarbova.