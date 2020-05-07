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Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая, но некоторые ограничения сняли

07.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая, но некоторые ограничения сняли

Власти российской столицы продлили в Москве режим самоизоляции до 31 мая, при этом некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, сняли. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

При этом, по словам Собянина, ситуация с распространением COVID-19 в Москве стабилизировалась, поэтому с 12 мая вновь начнут работу промышленные и строительные предприятия.

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Власти российской столицы продлили в Москве режим самоизоляции до 31 мая, при этом некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, сняли. Такой указ подписал...
 
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