Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая, но некоторые ограничения сняли

Источник материала: ОНТ

Власти российской столицы продлили в Москве режим самоизоляции до 31 мая, при этом некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, сняли. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

При этом, по словам Собянина, ситуация с распространением COVID-19 в Москве стабилизировалась, поэтому с 12 мая вновь начнут работу промышленные и строительные предприятия.

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