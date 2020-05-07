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Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая, но некоторые ограничения сняли
07.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Власти российской столицы продлили в Москве режим самоизоляции до 31 мая, при этом некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, сняли. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин,
При этом, по словам Собянина, ситуация с распространением COVID-19 в Москве стабилизировалась, поэтому с 12 мая вновь начнут работу промышленные и строительные предприятия.
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Власти российской столицы продлили в Москве режим самоизоляции до 31 мая, при этом некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, сняли. Такой указ подписал...
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