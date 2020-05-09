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Лукашенко рассказал об успехах белорусской медицины

09.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с инфекцией борются точечно, локализуют отдельные очаги. Об этом заявил Александр Лукашенко. В Минске президент встретился с горожанами и ветеранами около храма-памятника в честь Всех Святых. Больше всего вопросов было по медицине, передает телеканал «МИР24».

«Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется. Конечно, есть очень много вопросов, много недостатков. Мы фиксируем эти все вопросы и недостатки. Вот они все ответственные по областям. И после окончания этой эпопеи, истерии и вирусной болезни мы примем соответствующие решения, которые значительно усилят наше здравоохранение. Мы видим, что еще надо сделать», – рассказал на встрече президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент уверен – именно развитая медицина, которую сохранили бесплатной, позволяет справляться с коронавирусом. Уже выздоровели и выписаны более пяти тысяч пациентов. Для лечения тяжелобольных задействованы только 10% от имеющихся аппаратов искусственной вентиляции легких.



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Теги: Минск
 
 
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Он уверен, что развитая медицина, которую сохранили бесплатной, позволяет справляться с коронавирусом.
 
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