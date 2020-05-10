Власти России выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 1 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Правительство РФ выделило из резервного фонда 81,1 млрд российский рублей (более 1 млрд долларов) на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина, его подписал и.о. премьер-министра России Андрей Белоусов.



Помощь будет оказана из расчета 12 130 российских рублей (164 доллара) на каждого сотрудника, средства можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат, говорится в документе.



Чтобы получить субсидии, нужно подать заявку через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или по почте. Помощь будет предоставлена организациям, которые сохранили не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. По подсчетам кабмина России, поддержкой смогут воспользоваться более 970 тыс. компаний.



Выделить бизнесу средства на зарплату сотрудникам в апреле предложил президент Владимир Путин. Это вошло во второй пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с ним системообразующим предприятиям также предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а авиакомпаниям выделят 23 млрд российских рублей.



Первый пакет мер поддержки был представлен правительством 16 марта. Власти решили в том числе сформировать антикризисный фонд на 300 млрд руб. и предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для формирования запаса товаров первой необходимости. По оценке правительства, по состоянию на 21 апреля общая сумма помощи в рамках двух пакетов составила 2,1 трлн руб.



Кабмин РФ разрабатывает третий и четвертый пакеты мер, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.