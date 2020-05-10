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Власти России выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 1 млрд долларов
10.05.2020 16:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство РФ выделило из резервного фонда 81,1 млрд российский рублей (более 1 млрд долларов) на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина, его подписал и.о. премьер-министра России Андрей Белоусов.
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