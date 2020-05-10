ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти России выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 1 млрд долларов

10.05.2020 16:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство РФ выделило из резервного фонда 81,1 млрд российский рублей (более 1 млрд долларов) на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина, его подписал и.о. премьер-министра России Андрей Белоусов.

Помощь будет оказана из расчета 12 130 российских рублей (164 доллара) на каждого сотрудника, средства можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат, говорится в документе.

Чтобы получить субсидии, нужно подать заявку через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или по почте. Помощь будет предоставлена организациям, которые сохранили не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. По подсчетам кабмина России, поддержкой смогут воспользоваться более 970 тыс. компаний.

Выделить бизнесу средства на зарплату сотрудникам в апреле предложил президент Владимир Путин. Это вошло во второй пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с ним системообразующим предприятиям также предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а авиакомпаниям выделят 23 млрд российских рублей.

Первый пакет мер поддержки был представлен правительством 16 марта. Власти решили в том числе сформировать антикризисный фонд на 300 млрд руб. и предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для формирования запаса товаров первой необходимости. По оценке правительства, по состоянию на 21 апреля общая сумма помощи в рамках двух пакетов составила 2,1 трлн руб.

Кабмин РФ разрабатывает третий и четвертый пакеты мер, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержкой смогут воспользоваться предприятия, которые сохранили 90% работников от их количества в марте 2020 года. По подсчетам правительства, это более 970 тыс....
 
Новости дня
Новости
 
Еврокомиссия разрешила временную национализацию предприятий, пострадавших от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика