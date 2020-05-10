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Еврокомиссия разрешила временную национализацию предприятий, пострадавших от коронавируса

10.05.2020 15:44 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

delfi

Еврокомиссия разрешила странам ЕС частичную национализацию особенно пострадавших предприятий от кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Как пишет DW, национализация будет возможна при ряде условий.

Так, фирмы должны будут отказаться от выплаты дивидендов и бонусов. Крупные компании должны детально изложить, на что они тратят полученную помощь, а также, будет "ли это способствовать целям ЕС по переходу на "зеленую" и цифровую экономику".

В целом вмешательство государства в экономику должно происходить в "общественных интересах", сообщили в Еврокомиссии. В частности, чтобы избежать сокращения большого числа рабочих мест или предотвратить банкротство инновационного или системообразующего предприятия.

При национализации также должна быть прописана стратегия по "выходу" государства из капитала предприятий. Если государство будет участвовать в капитале компании дольше 6 лет, должен быть предоставлен план реструктуризации. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер  заявил, что это является важным шагом для "дополнительной гибкости" при оказании финансовой помощи экономике.

"Наша цель - добиться успеха после окончания кризиса", - добавил министр.

 

 
 
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Еврокомиссия разрешила странам ЕС частичную национализацию особенно пострадавших предприятий от кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
 
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