Сто тысяч тестов на антитела к СOVID-19 прибыли в Беларусь

Экспресс-тесты на коронавирус поступили из Китая, они были куплены на средства, пожертвованные гражданами нашей страны.

О прибытии партии тестов из 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19 сообщили в Минздраве.

Напомним, в марте ведомство открыло благотворительный счет специально для пожертвований на борьбу с коронавирусом. Из поступивших денег 4 226 829 рублей были направлены на покупку масок, защитных стоматологических экранов, респираторов и других изделий у «Белмедтехники».

Также средства пошли на реактивы для диагностики инфекции COVID-19.

Экспресс-тесты, которые прибыли в Беларусь в субботу, уже отгружены для передачи учреждениям здравоохранения областей. Так, часть из них уже доставлена в Брестскую и Гомельскую области, в понедельник последние коробки будут переданы в Гродно.

«Тесты распределили следующим образом: Минск – 20 тысяч штук, Витебская и Брестская области – по 11 тысяч, Гомельская, Гродненская, Могилёвская области – по 10 тысяч, учреждения здравоохранения, входящие в систему Минздрава, – 10 тысяч штук», – сообщили в Минздраве.