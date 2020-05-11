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Сто тысяч тестов на антитела к СOVID-19 прибыли в Беларусь

11.05.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экспресс-тесты на коронавирус поступили из Китая, они были куплены на средства, пожертвованные гражданами нашей страны.

О прибытии партии тестов из 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19 сообщили в Минздраве.

Напомним, в марте ведомство открыло благотворительный счет специально для пожертвований на борьбу с коронавирусом. Из поступивших денег 4 226 829 рублей были направлены на покупку масок, защитных стоматологических экранов, респираторов и других изделий у «Белмедтехники».

Также средства пошли на реактивы для диагностики инфекции COVID-19.

Экспресс-тесты, которые прибыли в Беларусь в субботу, уже отгружены для передачи учреждениям здравоохранения областей. Так, часть из них уже доставлена в Брестскую и Гомельскую области, в понедельник последние коробки будут переданы в Гродно.

«Тесты распределили следующим образом: Минск – 20 тысяч штук, Витебская и Брестская области – по 11 тысяч, Гомельская, Гродненская, Могилёвская области – по 10 тысяч, учреждения здравоохранения, входящие в систему Минздрава, – 10 тысяч штук», – сообщили в Минздраве.

Согласно сводке Минздрава, в Беларуси на 11 мая зафиксировано 23 тысяч 906 человек, инфицированных COVID-19.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Экспресс-тесты на коронавирус поступили из Китая, они были куплены на средства, пожертвованные гражданами нашей страны. О прибытии партии тестов из 100 тысяч...
 
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