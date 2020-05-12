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В Витебске работает телефон доверия, по которому можно звонить, если у вас тревога из-за пандемии
12.05.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебском госуниверситете работает телефон доверия в период пандемии COVID-19,
Опытный психолог (стаж работы — 26 лет) Татьяна Кукина с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, готова оказать психологическую помощь нуждающимся. Связь со специалистом — по телефону: 8 0212 27−70−35.
Психолог вас выслушает, поддержит, даст рекомендации по сохранению внутреннего спокойствия, подскажет, как действовать в трудной жизненной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
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Психолог вас выслушает, поддержит, даст рекомендации по сохранению внутреннего спокойствия.
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