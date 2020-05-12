В Витебске работает телефон доверия, по которому можно звонить, если у вас тревога из-за пандемии

Источник материала: Tut.by

В Витебском госуниверситете работает телефон доверия в период пандемии COVID-19, пишут «Витьбичи».

Опытный психолог (стаж работы — 26 лет) Татьяна Кукина с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, готова оказать психологическую помощь нуждающимся. Связь со специалистом — по телефону: 8 0212 27−70−35.

Психолог вас выслушает, поддержит, даст рекомендации по сохранению внутреннего спокойствия, подскажет, как действовать в трудной жизненной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.