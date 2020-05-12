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Гуманитарная помощь из ОАЭ прибыла в Минск

12.05.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Особенно ценна в это непростое время  поддержка. Несколько часов назад в национальном аэропорту Минск встретили гуманитарный груз из Объединенных Арабских Эмиратов: маски, перчатки, антисептики. Все это  в ближайшие дни передадут белорусским медикам.

Ахмед Мангуш аль-Тенейджи, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси: "В это непростое время сейчас очень важно оказывать поддержку, тем более дружественным государствам. У нас с Беларусью очень тесные взгляды по вопросам внешней политики, поэтому хочется выразить солидарность белорусскому народу и медикам".

Как отметили в посольстве, Арабские Эмираты уже оказали гуманитарную поддержку для борьбы с коронавирусом 47 странам.

 
Теги: Минск
 
 
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Особенно ценна в это непростое время  поддержка. Несколько часов назад в национальном аэропорту Минск встретили гуманитарный груз из Объединенных Арабских...
 
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