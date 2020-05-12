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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ

12.05.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь выступает за принятие на уровне СНГ мер для защиты здоровья людей и поддержки экономики по аналогии с тем, как это сделали в ЕАЭС. Об этом заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Оно впервые прошло в режиме видеоконференцсвязи. Ключевая тема - общие задачи по противодействию распространению коронавируса.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "На мой взгляд, первоочередны шаги - это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках Содружества, так и в целях транзита. Целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ, особенно в отношении продукции агропромышленного комплекса, товаров первой необходимости и медицинских изделий".

Как отметил Владимир Макей, проект соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ может быть готов к подписанию в этом году. Министр предложил подумать над активизацией практического взаимодействия стран Содружества. В этой связи Беларусь поддерживает инициированный российской стороной проект заявления глав государств – участников СНГ о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

 
 
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Беларусь выступает за принятие на уровне СНГ мер для защиты здоровья людей и поддержки экономики по аналогии с тем, как это сделали в ЕАЭС. Об этом заявил сегодня...
 
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