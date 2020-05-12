Лукашенко: Главное – спасение жизней людей, а не статистика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное – спасение жизней, а не статистика. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с правительством. По последним данным, от коронавируса в республике вылечились 6974 пациента. О том, что этому поспособствовало, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В Беларуси трехуровневый метод лечения людей с коронавирусом. На первом —стационар. После тех, кому показано, отправляют на реабилитацию в санатории. Если болезнь протекает бессимптомно, пациентов наблюдают на дому. Такой подход за три месяца показал свою эффективность. Белорусский опыт начинают использовать и в других странах.

«Посмотрите на запад – потихонечку открылись. Начала работать экономика, а это миллионы людей. И это в то время, когда еще смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца. Посмотрите на восток – дружественная нам родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения», – заявил белорусский лидер.

Сохранить трудовые коллективы при пандемии – требование Александра Лукашенко. Но предприятия не в равных условия. Некоторые рестораны организовали доставку еды на дом или предприятия. А вот национальная авиакомпания на полную мощь не может работать по объективным причинам. Ей необходима финансовая поддержка.

«Неприемлемо увольнение людей. Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным. Если человек потерял работу, то у нас достаточно вакансий, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, утроившись на другую работу, может не совсем приемлемую и любимую им», – отметил Лукашенко.

Из бюджета выделят средства и регионам. Там на местах определят, кто в них больше нуждается. Кстати, Беларусь – вторая в СНГ страна по проведению тестов на миллион жителей. Потому и выявляется больше заболевших. По мнению главы государства, сейчас нужно уделить особое внимание спасению людей с пневмониями любого происхождения, в том числе и вызванной COVID-19.

«Головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика – это все уйдет, это все забудут. А вот погибших людей, которых мы могли спасти, но не спасли, это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей», – подчеркнул президент.

Лукашенко поручил уделить особое внимание реабилитации одиноких пожилых людей после коронавируса. Этот вопрос в ближайшее время проработают министерства труда и здравоохранения.