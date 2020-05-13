Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Греция намерена открыть туристический сезон с 1 июля Однако страна пока ожидает, что Евросоюз сформирует единую позицию по этому поводу. Напомним, после ослабления карантина на прошлой неделе правительство Греции...

Однако страна пока ожидает, что Евросоюз сформирует единую позицию по этому поводу. Напомним, после ослабления карантина на прошлой неделе правительство Греции сосредоточило внимание на поддержке экономики, особенно туризма. Профильные ведомства страны планируют очень осторожную перезагрузку сектора туризма со строгими правилами для отелей и других мест размещения туристов. В частности, обязательно использование маски во всех видах транспорта. То же самое будет применяться к персоналу в гостиницах и других туристических локациях. Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать, а принцип социальной дистанции применять в столовых и вокруг бассейнов. К тому же у туристов должна быть справка о здоровье, по прибытии им будут измерять температуру. Если во время отдыха проявятся симптомы коронавируса, планируется перевести отдыхающего в карантин, для чего будут выделены специальные помещения.