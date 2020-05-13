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Смертность от рака в Великобритании может увеличиться на 20 %

13.05.2020 16:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Смертность от раковых заболеваний из-за вспышки COVID-19 в Великобритании за год может увеличиться на 20 %. Речь о жизни около 18-ти тысяч человек. К такому выводу пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона. На фоне кризиса, в связи с распространением коронавирусной инфекции, многие онкологические больные достаточно часто не имеют возможности получать своевременную помощь со стороны врачей. Как известно, лучшие результаты лечение дает в тех случаях, когда рак обнаружили на ранней стадии.
 
 
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Смертность от раковых заболеваний из-за вспышки COVID-19 в Великобритании за год может увеличиться на 20 %. Речь о жизни около 18-ти тысяч человек. К такому выводу пришли...
 
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