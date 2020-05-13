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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смертность от рака в Великобритании может увеличиться на 20 % Смертность от раковых заболеваний из-за вспышки COVID-19 в Великобритании за год может увеличиться на 20 %. Речь о жизни около 18-ти тысяч человек. К такому выводу пришли...

Смертность от раковых заболеваний из-за вспышки COVID-19 в Великобритании за год может увеличиться на 20 %. Речь о жизни около 18-ти тысяч человек. К такому выводу пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона. На фоне кризиса, в связи с распространением коронавирусной инфекции, многие онкологические больные достаточно часто не имеют возможности получать своевременную помощь со стороны врачей. Как известно, лучшие результаты лечение дает в тех случаях, когда рак обнаружили на ранней стадии.