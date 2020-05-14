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У Бушмы и Афанасьева подозрения на коронавирус («Прессбол»)
14.05.2020 20:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У футболистов «Торпедо-БелАЗ»
У игроков проявились симптомы ОРВИ. Ранее
Завтра «Торпедо-БелАЗ» сыграет с «Городеей». Сообщений о переносе матча не было.
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У футболистов «Торпедо-БелАЗ» Владимира Бушмы и Михаила Афанасьева подозрения на коронавирус, информирует «Прессбол».
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