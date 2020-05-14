У Бушмы и Афанасьева подозрения на коронавирус («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

У футболистов «Торпедо-БелАЗ» и подозрения на коронавирус, информирует «Прессбол».

У игроков проявились симптомы ОРВИ. Ранее сообщалось, что у двух футболистов выявлен COVID-19. Также ожидается тест члена тренерского штаба, у которого по результатам КТ обнаружена пневмония.

Завтра «Торпедо-БелАЗ» сыграет с «Городеей». Сообщений о переносе матча не было.

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре