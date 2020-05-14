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Биоинженеры работают над маской, которая меняет цвет в случае заражения COVID-19

14.05.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Специалисты из Массачусетского технологического института и Гарварда приняли решение о создании флуоресцентной маски, которая будет сигнализировать о заражении коронавирусом, пишет Science Times.

6 лет биоинженеры занимались разработкой датчиков, которые могут обнаруживать такие вирусы, как Эбола и Зика. Сейчас наработки внедряют для борьбы с коронавирусом. Профессор биологической инженерии Джеймс Коллинз, когда-то начавший этот проект, рассказал:

"Текущий проект пока еще в зачаточном состоянии, но уже с перспективами развития, поскольку коронавирус может быть в слюне зараженного. Датчики в маске состоят из ДНК и РНК, которые связываются с вирусом. Датчик может оставаться встроенным в маску при комнатной температуре в течение многих месяцев, что позволяет ему храниться долго".

Таким образом, когда человек будет чихать или кашлять, маска на его лице будет излучать сигнальное свечение, указывающее на наличие вируса в слюне.

 
 
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Специалисты из Массачусетского технологического института и Гарварда приняли решение о создании флуоресцентной маски, которая будет сигнализировать о заражении...
 
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