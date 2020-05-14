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Как борются с пандемией в Брестской области
14.05.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСитуацию в Брестской области специалисты называют стабильной. В больницах хватает всего самого необходимого для врачей и пациентов. Регион, как и все остальные области, - на личном контроле Главы государства. За эпидситуацией также призваны следить рабочие группы. Специалисты будут контролировать происходящее по всей стране. Как сегодня обстоят дела в Брестской области - в репортаже Марии Тройнич.
В инфекционном отделении Брестской областной больницы каждая выписка - большая радость. Сегодня домой отправили шестерых пациентов, которые вылечились от коронавируса. Николай Сулевский - врач с 30-летним стажем - отмечает: все медработники понимают, что сейчас важно быть готовыми оказать полноценную помощь любому пациенту в любое время суток.
Полноценная помощь в любое время сутокНиколай Сулевский, завотделением Брестской областной больницы: "Врачи штатные работают в одну смену, но кроме того, они еще обеспечивают ночные дежурства и дежурства в выходные дни. То есть стационар работает круглосуточно. Мы не перешли на такой режим работы, когда пациентов станет больше, но такой вариант не исключается, и мы к нему готовы, что будем здесь находиться 24 часа в сутки".
В инфекционное отделение Брестской областной больницы поступают пациенты со сложными случаями коронавируса со всего региона. Их лечат в таких изолированных боксах. Возле каждой койки есть кислородная консоль. Как говорят сами врачи, это важное условие для размещения таких больных.
По словам медиков, мест для пациентов хватает. Также для тяжелых больных в достатке и аппаратов ИВЛ.
Андрей Минич, завотделением Брестской областной больницы: "На нем можно вентилировать как взрослых, так и детей. Дает возможность именно переждать повреждение легких у пациентов, адекватно их насытить кислородом и улучшить результаты течения болезни. Высокого класса считается этот аппарат".
Гаджеты - в помощь медикамКроме сложных технических комплексов в помощь медикам и компактные гаджеты. Так, это небольшое устройство может измерить сатурацию, или уровень кислорода в крови, всего за несколько секунд. Нажимаем на кнопку и видим: сатурация у вас 99 %.
Эпидобстановка на личном контроле ПрезидентаЧтобы противостоять коронавирусу, в стране прикладывают максимум усилий. Вопросы эпидобстановки на личном контроле держит Президент - разговор на эту тему на высшем уровне еженедельно. Глава государства ставит четкую задачу: внимание каждому региону. Областные центры в зоне ответственности высших должностных лиц. Верхушка политического штаба по поручению Александра Лукашенко в режиме нон-стоп следит за ситуацией: ездят на производства, которые сегодня заточены на выпуск средств защиты, общаются с врачами и руководителями в регионах. Нюансы работы больниц и медиков, их потребности в непростой обстановке, обеспеченность лекарствами, дополнительная финансовая поддержка - все это важно!
В Брестской области стабильная ситуация
Сегодня с врачами Брестского региона встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Честный разговор - не для отчета, а для понимания реальной ситуации в регионе. Ведь именно от этого зависят дальнейшие управленческие решения. Как обстоят дела с оборудованием, хватает ли средств защиты и какова динамика заболеваемости - об этом рассказывали медики каждого района. Ситуацию в Брестской области оценивают как стабильную.
Виктор Михаловский, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома: "Мы справляемся, есть достаточное количество точек, где можно дать кислородную поддержку пациентам, - таких точек сегодня в области 1222. Кроме этого, в каждом районе, в каждой районной больнице достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких".
Экспертные группы помогут следить за ситуацией в регионахСледить за ситуацией в регионах помогут и специально созданные экспертные группы. Специалисты посетят все области, чтобы реально оценить обстановку, если надо, оказать консультативную или практическую помощь.
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Ситуацию в Брестской области специалисты называют стабильной. В больницах хватает всего самого необходимого для врачей и пациентов. Регион, как и все остальные...
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