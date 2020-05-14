Источник материала: БT

Полноценная помощь в любое время суток

Гаджеты - в помощь медикам

Эпидобстановка на личном контроле Президента

В Брестской области стабильная ситуация

Экспертные группы помогут следить за ситуацией в регионах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как борются с пандемией в Брестской области Ситуацию в Брестской области специалисты называют стабильной. В больницах хватает всего самого необходимого для врачей и пациентов. Регион, как и все остальные...

Ситуацию в Брестской области специалисты называют стабильной. В больницах хватает всего самого необходимого для врачей и пациентов. Регион, как и все остальные области, - на личном контроле Главы государства. За эпидситуацией также призваны следить рабочие группы. Специалисты будут контролировать происходящее по всей стране. Как сегодня обстоят дела в Брестской области - в репортажеВ инфекционном отделении Брестской областной больницы каждая выписка - большая радость. Сегодня домой отправили шестерых пациентов, которые вылечились от коронавируса. Николай Сулевский - врач с 30-летним стажем - отмечает: все медработники понимают, что сейчас важно быть готовыми оказать полноценную помощь любому пациенту в любое время суток.В инфекционное отделение Брестской областной больницы поступают пациенты со сложными случаями коронавируса со всего региона. Их лечат в таких изолированных боксах. Возле каждой койки есть кислородная консоль. Как говорят сами врачи, это важное условие для размещения таких больных.По словам медиков, мест для пациентов хватает. Также для тяжелых больных в достатке и аппаратов ИВЛ.Кроме сложных технических комплексов в помощь медикам и компактные гаджеты. Так, это небольшое устройство может измерить сатурацию, или уровень кислорода в крови, всего за несколько секунд. Нажимаем на кнопку и видим: сатурация у вас 99 %.Чтобы противостоять коронавирусу, в стране прикладывают максимум усилий. Вопросы эпидобстановки на личном контроле держит Президент - разговор на эту тему на высшем уровне еженедельно. Глава государства ставит четкую задачу: внимание каждому региону. Областные центры в зоне ответственности высших должностных лиц. Верхушка политического штаба по поручению Александра Лукашенко в режиме нон-стоп следит за ситуацией: ездят на производства, которые сегодня заточены на выпуск средств защиты, общаются с врачами и руководителями в регионах. Нюансы работы больниц и медиков, их потребности в непростой обстановке, обеспеченность лекарствами, дополнительная финансовая поддержка - все это важно!Сегодня с врачами Брестского региона встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Честный разговор - не для отчета, а для понимания реальной ситуации в регионе. Ведь именно от этого зависят дальнейшие управленческие решения. Как обстоят дела с оборудованием, хватает ли средств защиты и какова динамика заболеваемости - об этом рассказывали медики каждого района. Ситуацию в Брестской области оценивают как стабильную.Следить за ситуацией в регионах помогут и специально созданные экспертные группы. Специалисты посетят все области, чтобы реально оценить обстановку, если надо, оказать консультативную или практическую помощь.