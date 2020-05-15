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Основатель Amazon Джефф Безос в 2026 году может стать первым триллионером в истории

15.05.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Такие выводы сделали аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun. По их данным, Безосу, самому богатому на сегодня человеку в мире, не помешает ни потеря $38 миллиардов в результате развода, ни пандемия коронавируса. 

Между тем, Марк Цукерберг имеет шансы стать самым молодым триллионером. По прогнозу аналитиков, это произойдет в 2036 году.


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Такие выводы сделали аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun. По их данным, Безосу, самому богатому на сегодня человеку в мире, не помешает ни...
 
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