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В отделения БПС-Сбербанка теперь можно попасть по записи

15.05.2020 17:30 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Посетителям предлагают выбрать дату, время и цель визита. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов (в некоторых отделениях – до 17:00). Забронировать талон нельзя лишь на период с 13 до 15 часов, так как в этом временном отрезке есть специальный перерыв для выполнения комплекса мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Резервировать встречи можно на сайте банка. Там же вместе со временем и целью визита предлагают выбрать конкретное отделение и указать контактные данные: имя, фамилию и адрес электронной почты (на него придет номер бронирования). Талон можно взять минимум за час до посещения банка и максимум – за неделю.

Уже в самом отделении останется выбрать «обслуживание по записи» в терминале электронной очереди и ввести номер бронирования. На физическом талоне будет отметка «Т», а это значит, что его обладателя обслужат в первую очередь.

«Мы понимаем, что именно сейчас сервис онлайн-бронирования времени встречи со специалистом банка особенно актуален. Белорусы смогут меньше времени проводить в отделениях, а значит придерживаться рекомендаций представителей сферы здравоохранения о минимизации контактов с другими людьми. Здоровье клиентов и сотрудников является основной ценностью для социально-ответственного бренда», – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко.

Напомним, ранее четыре белорусских банка также подключили специальный сервис, через который можно забронировать посещение банка прямо в телефоне.

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БПС-Сбербанк запустил электронное бронирование для посетителей отделений. Через интернет можно выбрать удобное время и обслуживаться вне очереди. Сервис...
 
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