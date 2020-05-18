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Алексей Шевченко: «В НХЛ планируют начать новый сезон в январе. ЧМ-2021 в Минске и Риге пройдет без игроков из Северной Америки»
18.05.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
Лига приостановила розыгрыш нынешнего регулярного чемпионата из-за
«Я, конечно, еще тот инсайдер по Северной Америке, но у меня в той лиге есть пара знакомых.
Так вот новый сезон в НХЛ планируют начать в январе! Чемпионат мира в любом случае пройдет без игроков из Северной Америки», – написал Шевченко.
Напомним, чемпионат мира в 2021-м году примут Беларусь и Латвия. Матчи пройдут в Минске и Риге с 7 по 23 мая.
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Алексей Шевченко: «В НХЛ планируют начать новый сезон в январе. ЧМ-2021 в Минске и Риге пройдет без игроков из Северной Америки»
Журналист Алексей Шевченко сообщил, что следующий сезон НХЛ может начаться в январе.
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