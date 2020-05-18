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Алексей Шевченко: «В НХЛ планируют начать новый сезон в январе. ЧМ-2021 в Минске и Риге пройдет без игроков из Северной Америки»

18.05.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что следующий сезон НХЛ может начаться в январе.

Лига приостановила розыгрыш нынешнего регулярного чемпионата из-за коронавируса.

«Я, конечно, еще тот инсайдер по Северной Америке, но у меня в той лиге есть пара знакомых.

Так вот новый сезон в НХЛ планируют начать в январе! Чемпионат мира в любом случае пройдет без игроков из Северной Америки», – написал Шевченко.

Напомним, чемпионат мира в 2021-м году примут Беларусь и Латвия. Матчи пройдут в Минске и Риге с 7 по 23 мая.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист Алексей Шевченко сообщил, что следующий сезон НХЛ может начаться в январе.
 
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