Алексей Шевченко: «В НХЛ планируют начать новый сезон в январе. ЧМ-2021 в Минске и Риге пройдет без игроков из Северной Америки»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что следующий сезон НХЛ может начаться в январе.

Лига приостановила розыгрыш нынешнего регулярного чемпионата из-за коронавируса .

«Я, конечно, еще тот инсайдер по Северной Америке, но у меня в той лиге есть пара знакомых.

Так вот новый сезон в НХЛ планируют начать в январе! Чемпионат мира в любом случае пройдет без игроков из Северной Америки», – написал Шевченко.

Напомним, чемпионат мира в 2021-м году примут Беларусь и Латвия. Матчи пройдут в Минске и Риге с 7 по 23 мая.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь