«Минчанка» подтвердила участие в женском чемпионате России в сезоне-2020/21

Источник материала: Tribuna.com

Волейбольный клуб «Минчанка» подтвердил участие в женском чемпионате России по волейболу в сезоне-2020/21.

Об этом сообщил главный тренер минской команды Виктор Гончаров.

«Сегодня прошло совещание клубов российской суперлиги, мы подтвердили свое участие. В наших намерениях ничего не поменялось, мы готовы играть в чемпионате России.

Посмотрим, как будут дальше развиваться события, я имею в виду ситуацию с коронавирусом и закрытые границы между странами», – сказал Гончаров.

Ожидается, что чемпионат России-2020/21 начнется в двадцатых числах сентября, а закончится в начале апреля.

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