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«Минчанка» подтвердила участие в женском чемпионате России в сезоне-2020/21
19.05.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Волейбольный клуб
Об этом сообщил главный тренер минской команды Виктор Гончаров.
«Сегодня прошло совещание клубов российской суперлиги, мы подтвердили свое участие. В наших намерениях ничего не поменялось, мы готовы играть в чемпионате России.
Посмотрим, как будут дальше развиваться события, я имею в виду ситуацию с коронавирусом и закрытые границы между странами», – сказал Гончаров.
Ожидается, что чемпионат России-2020/21 начнется в двадцатых числах сентября, а закончится в начале апреля.
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Волейбольный клуб «Минчанка» подтвердил участие в женском чемпионате России по волейболу в сезоне-2020/21.
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