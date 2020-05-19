ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Минчанка» подтвердила участие в женском чемпионате России в сезоне-2020/21

19.05.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Волейбольный клуб «Минчанка» подтвердил участие в женском чемпионате России по волейболу в сезоне-2020/21. 

Об этом сообщил главный тренер минской команды Виктор Гончаров.

«Сегодня прошло совещание клубов российской суперлиги, мы подтвердили свое участие. В наших намерениях ничего не поменялось, мы готовы играть в чемпионате России.

Посмотрим, как будут дальше развиваться события, я имею в виду ситуацию с коронавирусом и закрытые границы между странами», – сказал Гончаров. 

Ожидается, что чемпионат России-2020/21 начнется в двадцатых числах сентября, а закончится в начале апреля.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейбольный клуб «Минчанка» подтвердил участие в женском чемпионате России по волейболу в сезоне-2020/21.
 
Новости дня
Новости
 
Вот такая вечеринка. Из-за коронавируса в Минске отменили все выпускные вечера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика