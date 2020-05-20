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Ходасевич о популярности ЧБ во время пандемии: «Скомпрометировали мы себя? Тяжело себя скомпрометировать, если до этого на тебя никто не обращал внимание»

20.05.2020 14:17 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич порассуждал о популярности белорусского чемпионата среди иностранных болельщиков во время пандемии коронавируса.

– Мы на весеннем отрезке оставались самими собой, но оказались не готовы к такому вниманию. И все это заострило все наши проблемы, о которых я на протяжении долгого времени говорю, проблемы, о которых мы так или иначе знаем. Что я имею в виду?

Мы показали неприглядную картинку – речь не про телетрансляции, а про то, на каких стадионах мы играем. Так оказалось, что все наши видные команды подошли сверхужасно к старту – это касается и БАТЭ, и брестского «Динамо», и минского «Динамо», и «Шахтера». У всех команд были новые тренеры. И буквально первых пять туров вместе с Кубком они как-то проигрывали, валились. Играли, по-большому счету, от обороны. То есть вот этот был момент, на который можно было бы посмотреть на футбол: вау, у вас там есть крутые команды, которые играют – этого не оказалось, то есть таким образом мы футбол не преподнесли.

А то, что было мало зрителей – это естественный процесс. Наши люди приняли решение самоизоляции, особенно на раннем этапе.

Скомпрометировали мы себя? Я думаю, нет. Я думаю, что тяжело себя скомпрометировать, если до этого на тебя никто не обращал внимание и, наверное, не обращал по делу. И вдруг на тебя обратили внимание – и поняли, почему не обращали раньше. Конечно, из этой ситуации у нас не будет никакой игры вдолгую, но для анализа эта была очень хорошая ситуация, чтобы все, кто сейчас занимаются белорусским футболом, поняли, над чем нужно работать в ближайшее время. Я надеюсь, что кто-то поймет, но в это не верю (смеется – Tribuna.com), – сказал Ходасевич в эфире «PROBEL PRODUCTION».

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Журналист Николай Ходасевич порассуждал о популярности белорусского чемпионата среди иностранных болельщиков во время пандемии коронавируса.
 
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