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Ходасевич о популярности ЧБ во время пандемии: «Скомпрометировали мы себя? Тяжело себя скомпрометировать, если до этого на тебя никто не обращал внимание»
20.05.2020 14:17 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
– Мы на весеннем отрезке оставались самими собой, но оказались не готовы к такому вниманию. И все это заострило все наши проблемы, о которых я на протяжении долгого времени говорю, проблемы, о которых мы так или иначе знаем. Что я имею в виду?
Мы показали неприглядную картинку – речь не про телетрансляции, а про то, на каких стадионах мы играем. Так оказалось, что все наши видные команды подошли сверхужасно к старту – это касается и
А то, что было мало зрителей – это естественный процесс. Наши люди приняли решение самоизоляции, особенно на раннем этапе.
Скомпрометировали мы себя? Я думаю, нет. Я думаю, что тяжело себя скомпрометировать, если до этого на тебя никто не обращал внимание и, наверное, не обращал по делу. И вдруг на тебя обратили внимание – и поняли, почему не обращали раньше. Конечно, из этой ситуации у нас не будет никакой игры вдолгую, но для анализа эта была очень хорошая ситуация, чтобы все, кто сейчас занимаются белорусским футболом, поняли, над чем нужно работать в ближайшее время. Я надеюсь, что кто-то поймет, но в это не верю (смеется – Tribuna.com), – сказал Ходасевич в эфире
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Ходасевич о популярности ЧБ во время пандемии: «Скомпрометировали мы себя? Тяжело себя скомпрометировать, если до этого на тебя никто не обращал внимание»
Журналист Николай Ходасевич порассуждал о популярности белорусского чемпионата среди иностранных болельщиков во время пандемии коронавируса.
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