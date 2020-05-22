Минздрав: в Беларуси на 22 мая 932 новых заражения и 5 смертей

По состоянию на 22 мая, в стране всего 34303 положительных тестов и 190 смертей.

По информации Минздрава, количество выздоровевших выросло до 12833, число тестов – до 419004.

За все время распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались от коронавируса 190 человек, у большинства из которых наблюдались хронические заболевания.

На 21 мая было зарегистрировано 33 тысяч 371 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 12 тысяч 57 пациентов. Количество смертей составляло цифру 185, таким образом, за сутки прибавилось 5 летальных исходов.