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Грузия поблагодарила Беларусь за помощь во время пандемии COVID-19
22.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Грузия благодарна белорусам за поддержку во время пандемии коронавируса. Тысячи человек вернулись в Тбилиси на самолетах компании «Белавиа», заявил посол Грузии в Беларуси, передает «МИР 24».
Страны продолжают тесно сотрудничать. В Минске сейчас собирают 12 электробусов для курортного Батуми. Обсуждаются поставки белорусской пожарной техники в Грузию. Рассчитывают в Тбилиси и на инвестиции Минска в молочные фермы. В этом году страны во взаимной торговле планировали выйти на цифру в 200 миллионов долларов.
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Тысячи человек вернулись в Тбилиси на самолетах компании «Белавиа».
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