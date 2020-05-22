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Грузия поблагодарила Беларусь за помощь во время пандемии COVID-19

22.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грузия благодарна белорусам за поддержку во время пандемии коронавируса. Тысячи человек вернулись в Тбилиси на самолетах компании «Белавиа», заявил посол Грузии в Беларуси, передает «МИР 24».

«Я очень благодарен «Белавии», которые очень много граждан Грузии привезли в Тбилиси и через Ереван, и через Тбилиси – они возвращались домой. Из Минска более 2700 граждан Грузии вернулись к себе на Родину», – указал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия.

Страны продолжают тесно сотрудничать. В Минске сейчас собирают 12 электробусов для курортного Батуми. Обсуждаются поставки белорусской пожарной техники в Грузию. Рассчитывают в Тбилиси и на инвестиции Минска в молочные фермы. В этом году страны во взаимной торговле планировали выйти на цифру в 200 миллионов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Тысячи человек вернулись в Тбилиси на самолетах компании «Белавиа».
 
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