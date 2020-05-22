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Карпенко рассказал об аттестации и дальнейшем обучении

22.05.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В белорусских школах аттестуют даже тех, кто не приходил, а занимался дистанционно.

Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ

По его словам, большинство школьников продолжало обучение, несмотря на эпидемию коронавируса. Если учащиеся не приходили в школу, то педагоги присылали им индивидуальные задания, уроки проводились по видеосвязи, или сами школьники осваивали тему. Поэтому все они получат аттестацию по результатам последней четверти.

«Буквально на прошлой неделе я был в Березинском районе. Даже в сельской школе учитель объясняет урок по физике в режиме скайп-общения, несколько учеников присутствуют на уроке из дома, отвечают на вопросы и так далее. Поэтому по аттестации ничего не изменилось. Мы готовы аттестовать всех, кто покажет определенные знания», - отметил Карпенко. 

Кроме того, министр подчеркнул, что преподаватели хорошо знают способности своих учеников и могу оценить их, независимо от того, занятия проводились в школе или заочно.

По словам Карпенко, «любая аттестация – это индивидуальный подход», и любой преподаватель ведет для себя записи по успеваемости. Он знает, кого из учеников можно аттестовать по совокупности нескольких уроков, а кого-то нужно позвать и на очную аттестацию.

«Мы дали соответствующие указания поставить такие занятия или консультации на шестой школьный день или после занятий в обычный день, если кто-то боится сейчас приходить в школу», - сказал Карпенко.

Он отметил, что не может принимать решение за учителя, кого и в какой форме аттестовать.

«Если ученик сегодня не присутствует на занятиях и находится дома, ну, конечно, ему поставят в журнал «н», потому что он в данный момент находится под юрисдикцией своих родителей. Школа, как вы знаете, если он находится в школе, то она несет ответственность. При этом отсутствие ученика не значит, что рядом с этим «н» в журнале или вместо него не может быть поставлена оценка, потому что учащийся где-то ответил на какие-то вопросы учителя и учитель посчитал необходимым это сделать», - заявил министр.

Ранее в Минобразования рекомендовали школам неотказываться от вручения аттестатов выпускникам в торжественной обстановке.

 
 
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В белорусских школах аттестуют даже тех, кто не приходил, а занимался дистанционно.
 
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