Это что-то с чем-то. У Баскова вышел новый клип, который вас рассмешит

Источник материала: Tut.by

Сегодня на YouTube-канале Николая Баскова появился аниме-клип на песню «Зараза» — и он, на удивление, не о коронавирусе. Ролик получился очень странным, но, если хотите посмеяться, его стоит посмотреть.

Этот клип — в стиле позднего Баскова и Киркорова. В нем много трэша, стеба и рекламы. Стилизован ролик под аниме, и тут даже есть, предположительно, японские субтитры — правда, не совсем понятно зачем. События разворачиваются в современной Москве. По сюжету насекомоподобные люди влюбляются, изменяют друг другу, а потом мстят. Иногда на экране появляются узнаваемые российские селебрити.

Несмотря на то что клип называется «Зараза», он никак не связан с коронавирусом. Единственная отсылка к истории с пандемией — это мультяшное выступление Баскова в маске. В клипе он предстает в образе поп-идола.





Кстати, в ролике есть забавные отсылки к современному телевидению и YouTube. Главная героиня клипа бабочка дает интервью сначала божьей коровке Ивану Урганту, потом мотыльку Андрею Малахову, а затем, по всей видимости, рассказывает про «15 сантиметров» кузнечику Юрию Дудю (отсылка к интервью с Настей Ивлеевой. — Прим. ред.).













Кстати, одним из автором сценария выступил сам Басков. В описании к ролику на YouTube читаем, о чем он на самом деле:

— А была ли любовь? Могла ли эта история сложиться иначе? Должны ли мы без оглядки отдаваться на волю чувств? Все ли средства хороши для достижения цели? Здесь есть, над чем поразмыслить, и есть, что обсудить.

Первые комментаторы хвалят качество анимации и говорят, что ролик дал «повод задуматься». А вам как?

Читайте также

«Банда придурков опять собралась, чтоб всем утереть носы». «Саша и Сирожа» возвращаются

Кого из белорусов приглашали на «Вечерний Ургант»? Их больше, чем вы думаете