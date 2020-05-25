Источник материала: БT

К пациентам с СOVID-19 приезжают специализированные мобильные бригады

В лабораториях поликлиник делают тесты на СOVID-19

Плановые посещения поликлиник временно ограничены

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Плановые посещения поликлиник временно ограничены В особом режиме сейчас работают поликлиники. Там усилены меры безопасности. Перераспределены потоки пациентов, медики консультируют по телефону, проводится...

В особом режиме сейчас работают поликлиники. Там усилены меры безопасности. Перераспределены потоки пациентов, медики консультируют по телефону, проводится регулярная дезинфекция помещений, временно прекратились плановые приемы. Насколько удалось медикам приспособиться к новому рабочему ритму? Какую помощь оказывают на дому, выяснял Александр Лучонок.На том конце провода пациент. Он находится дома и у него подтвержден COVID-19. Кроме наблюдения у специалиста больной нуждается в медпомощи. Но прийти на прием не может. Регистратор консультирует и направляет бригаду.Бригаду направляют в зависимости от диагноза. В этом случае, как и полагается, врачи в полной амуниции: защитные комбинезоны, перчатки, очки, респираторы.Терапевт Елена Игнатович за смену обходит около 15 пациентов. На период пандемии переквалифицировалась в инфекциониста. Доставляет лекарства, отслеживает, как протекает болезнь, делает биологический забор анализов.Проверить, болен ли пациент СOVID-19, можно и прямо в поликлинике. Здесь расположилась лаборатория. Экспресс-тесты позволяют выявить наличие инфекции буквально за полчаса. Для процедуры нужна только кровь пациента. Результат покажет количество полосок. Одна - пациент здоров. Две - тест на СOVID положительный.Что касается изменений работы поликлиники. Антисептики возле каждого входа, повсюду наглядная информация о коронавирусе: временно прекращены профилактические осмотры.Те, кому необходимо попасть в поликлинику, должны приходить в строго назначенное время. Прием у специалистов по-прежнему проводится в две смены: 8:00 до 20:00.Сейчас во всех поликлиниках организованы отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ и записанных на КТ легких, то есть с подозрением на пневмонию. Это позволяет максимально минимизировать контакты между больными и врачами, избежать очередей и ненужных скоплений людей. Все, у кого есть симптомы коронавируса, полностью минуют коридоры и сразу с улицы попадают на прием в инфекционный блок.В этой обособленной части поликлиники на момент съемок пациентов не оказалось. По словам врача-инфекциониста, в день бывает в среднем 15-20 обращений. Проводят осмотр, бесконтактно измеряют температуру, пульсоксиметром определяют насыщенность кислорода в крови.После каждого пациента медоборудование обрабатывают. Каждые два часа проводят влажную уборку. По сути, процесс обеззараживания не останавливаются ни на секунду.Записаться на прием, заказать рецепт или выписку из карты можно онлайн, большинство процедур проводятся дистанционно -технологии позволяют. Однако, если проблемы со здоровьем более серьезные, пациентам, конечно же, помогут по-прежнему в поликлинике. Ведь качественная оценка состояния больного и правильный курс лечения способны победить любую болезнь.