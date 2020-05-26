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«В этой стране реально жить на 500−600 рублей в месяц». Антикризисный бюджет продажника в IT

26.05.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Игорю 45 лет, трудится в сфере IT, но не является разработчиком. Сейчас он работает в среднем четыре часа в день и его доход составляет около 4,5 тысячи рублей. Но на себя мужчина тратит около 800 рублей в месяц. Как так получается, Игорь рассказал в своей истории в рамках конкурса «Антикризисный бюджет».


Фото автора конкурсной истории.

Напоминаем, что сроки конкурса продлены — свои истории вы можете прислать до 17 июня включительно. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Победитель получит приз — 300 рублей.

Все истории, уже вышедшие в рамках конкурса, можно прочитать здесь.

«Мой заработок не самый большой для IT, но я сам так „скроил“ свой рабочий день»

— Я работаю в продажах, управлении проектами и тому подобными делами. Все — «около» разработки программного обеспечения, но не разработчик. Работаю в небольшой команде единомышленников, небольшой фирме — компанией ее и не назовешь. Время, затрачиваемое на работу — 3−5 ч/день (в среднем, 4 ч., половина рабочего дня, которая мне и оплачивается).

Заработок, включая бонусы от клиентов — примерно в районе 3,5 тыс. бел. руб./мес.

Для IT это заработок не самый большой, средний — принимая во внимание затраченное время — 4 ч./д., тем более учитывая мой солидный опыт. Но меня все более чем устраивает, я сам так «скроил» свой рабочий день и график, это мое решение. Работаю «на удаленке».

Кроме этих денег у меня есть сбережения и другие источники дохода, главным образом пассивного. Суммарный ежемесячный доход — около 4,3−4,5 тыс. руб.

Есть дочь, живет с мамой, с которой мы в разводе, но с дочерью регулярно вижусь, поддерживаю, оплачиваю каникулы и отдых. Мы вместе гуляем пешком и ездим на прогулки. В среднем, на дочь трачу 200 руб./мес. (если считать только питание) и примерно 1000−1500 руб./мес. в летнее время, время каникул, или когда делаются крупные покупки. Есть в собственности 2-х комнатная квартира.


Фото автора конкурсной истории

Траты у меня небольшие, т.к. давно живу по принципу разумного минимализма и максимальной материальной и финансовой независимости, свободы от лишних вещей, людей и государства. Никогда не брал кредиты, ипотеки, в долг. Квартплата — примерно 60−70 руб./мес., питание — 400−500 руб., из развлечений — езда на велосипеде, походы, путешествия в разные страны, книги. Иногда пишу статьи и рассказы, публикуюсь.

Всего — на себя у меня выходит в среднем 700−800 руб./мес. Во время отпусков — 1000−3000 руб./мес. Остальное откладываю, или просто не трогаю на карте, особо не отслеживая, сколько у меня осталось средств.

Мой рацион выглядит примерно так: курица, реже свинина, иногда говяжий фарш, много рыбы (специально езжу на рынок, где могу затариться неркой, кижучем, дорадой, кальмаром на 1−2 недели), обязательно ежедневно фрукты и овощи, каши (преимущественно здоровое питание — зеленая гречка, необработанные крупы и т.д.), макароны, хороший сыр (французский или местный), зеленый чай.

Никогда не пользуюсь доставкой, интернет-покупками, иногда могу заказать с собой пиццу.

В связи с добровольной самоизоляцией в нашей стране и преимущественно работой из дома, отпала необходимость в новой и модной одежде: за последние 2 мес. купил себе новые спортивные брюки, пару маек, носков, трусов. Рассекать на велосипеде — хоть по городу, хоть за городом — это самое то.


Фото автора конкурсной истории

«Считаю, что в этой стране реально жить на 500−600 рублей в месяц»

Также по причине коронавируса и кризиса, кризиса, так сказать, не почувствовал. Давно живу по принципу максимальной финансовой независимости — минимальных трат и максимальных сбережений, хотя в последнее время «распустился» и стал тратить больше. Раньше свободно жил в районе 500−600 руб./мес., при этом в голодные обмороки не падал и в дырявых носках не ходил, как мне писали некоторые. (Да, да, в этой стране реально жить на 500−600 руб.)

Считаю, что хотя человеку свойственно стремиться к большему и денег никогда много не бывает, мне их лично — более чем достаточно. И что живем мы далеко не бедно в средствах, но бедно умом. Потому как зарабатывать мы не очень умеем и стремимся — все больше хотим, чтобы нам дали «папиццот», подарили, и что еще хуже — не умеем их грамотно тратить и сберегать.

Если завтра случится очередной, еще больший кризис, смогу прожить до конца жизни, не ожидая помощи от государства, на сбереженные средства и созданные источники дохода.

Какой бы я дал совет в эти, очередные непростые времена?

  1. Полагайся только на себя, не жди, что тебе принесут, дадут, подарят. Государство тебе ничего не должно, социум тебе ничего не должен, люди вокруг тебе ничего не должны.

  2. В молодости работай много и усердно, увлечено и по интересу, учись разумно тратить и сберегать результаты своего труда

  3. Не будь оголтелым потребителем, как тебя подталкивает социум. Определись, что действительно тебе нужно, а что нужно другим от тебя. Будь разумным минималистом — скромным в еде и одежде, жилье и развлечениях.

  4. Не будь современным рабом. Рабом пагубных привычек, своего тщеславия, социума и государства. Создавай собственные ценности.

  5. Научись быть свободным. Хотя бы от денег.

  6. Не слушай людей вокруг. Мнения большинства иногда правдивы, но большей частью преувеличены, ошибочны, жадны и глупы. Одно из них — мы бедные, государство нам должно дать, за границей все лучше.

  7. Будь честен с самим собой — не дай мнениям людей вокруг стать твоим мнением, а вернее повторением.

Когда я только приехал в Беларусь 15 лет тому, я жил на 150 долл./мес. в течение 6 лет. Я был сыт, одет, в своей жизни никогда не брал в займы. И при этом у меня было свободное время, досуг, который я тратил на творчество и постижение этого ложного мира. И смогу прожить на эту сумму сейчас, вполне достойно.

И это говорит не о том, что я какой-то особенный, или ущербный, а о том, что мы пользуемся общими стереотипами, порой даже не зная своих потребностей и возможностей, идя на поводу мнений толпы. Мнений, которые есть ложь.

Подробные условия конкурса читайте здесь.

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