«В этой стране реально жить на 500−600 рублей в месяц». Антикризисный бюджет продажника в IT

Источник материала: Tut.by

Игорю 45 лет, трудится в сфере IT, но не является разработчиком. Сейчас он работает в среднем четыре часа в день и его доход составляет около 4,5 тысячи рублей. Но на себя мужчина тратит около 800 рублей в месяц. Как так получается, Игорь рассказал в своей истории в рамках конкурса « Антикризисный бюджет ».



Фото автора конкурсной истории.

Напоминаем, что сроки конкурса продлены — свои истории вы можете прислать до 17 июня включительно. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Победитель получит приз — 300 рублей. Все истории, уже вышедшие в рамках конкурса, можно прочитать здесь .

«Мой заработок не самый большой для IT, но я сам так „скроил“ свой рабочий день»

— Я работаю в продажах, управлении проектами и тому подобными делами. Все — «около» разработки программного обеспечения, но не разработчик. Работаю в небольшой команде единомышленников, небольшой фирме — компанией ее и не назовешь. Время, затрачиваемое на работу — 3−5 ч/день (в среднем, 4 ч., половина рабочего дня, которая мне и оплачивается).

Заработок, включая бонусы от клиентов — примерно в районе 3,5 тыс. бел. руб./мес.

Для IT это заработок не самый большой, средний — принимая во внимание затраченное время — 4 ч./д., тем более учитывая мой солидный опыт. Но меня все более чем устраивает, я сам так «скроил» свой рабочий день и график, это мое решение. Работаю «на удаленке».

Кроме этих денег у меня есть сбережения и другие источники дохода, главным образом пассивного. Суммарный ежемесячный доход — около 4,3−4,5 тыс. руб.

Есть дочь, живет с мамой, с которой мы в разводе, но с дочерью регулярно вижусь, поддерживаю, оплачиваю каникулы и отдых. Мы вместе гуляем пешком и ездим на прогулки. В среднем, на дочь трачу 200 руб./мес. (если считать только питание) и примерно 1000−1500 руб./мес. в летнее время, время каникул, или когда делаются крупные покупки. Есть в собственности 2-х комнатная квартира.



Фото автора конкурсной истории

Траты у меня небольшие, т.к. давно живу по принципу разумного минимализма и максимальной материальной и финансовой независимости, свободы от лишних вещей, людей и государства. Никогда не брал кредиты, ипотеки, в долг. Квартплата — примерно 60−70 руб./мес., питание — 400−500 руб., из развлечений — езда на велосипеде, походы, путешествия в разные страны, книги. Иногда пишу статьи и рассказы, публикуюсь.

Всего — на себя у меня выходит в среднем 700−800 руб./мес. Во время отпусков — 1000−3000 руб./мес. Остальное откладываю, или просто не трогаю на карте, особо не отслеживая, сколько у меня осталось средств.

Мой рацион выглядит примерно так: курица, реже свинина, иногда говяжий фарш, много рыбы (специально езжу на рынок, где могу затариться неркой, кижучем, дорадой, кальмаром на 1−2 недели), обязательно ежедневно фрукты и овощи, каши (преимущественно здоровое питание — зеленая гречка, необработанные крупы и т.д.), макароны, хороший сыр (французский или местный), зеленый чай.

Никогда не пользуюсь доставкой, интернет-покупками, иногда могу заказать с собой пиццу.

В связи с добровольной самоизоляцией в нашей стране и преимущественно работой из дома, отпала необходимость в новой и модной одежде: за последние 2 мес. купил себе новые спортивные брюки, пару маек, носков, трусов. Рассекать на велосипеде — хоть по городу, хоть за городом — это самое то.



Фото автора конкурсной истории

«Считаю, что в этой стране реально жить на 500−600 рублей в месяц»

Также по причине коронавируса и кризиса, кризиса, так сказать, не почувствовал. Давно живу по принципу максимальной финансовой независимости — минимальных трат и максимальных сбережений, хотя в последнее время «распустился» и стал тратить больше. Раньше свободно жил в районе 500−600 руб./мес., при этом в голодные обмороки не падал и в дырявых носках не ходил, как мне писали некоторые. (Да, да, в этой стране реально жить на 500−600 руб.)

Считаю, что хотя человеку свойственно стремиться к большему и денег никогда много не бывает, мне их лично — более чем достаточно. И что живем мы далеко не бедно в средствах, но бедно умом. Потому как зарабатывать мы не очень умеем и стремимся — все больше хотим, чтобы нам дали «папиццот», подарили, и что еще хуже — не умеем их грамотно тратить и сберегать.

Если завтра случится очередной, еще больший кризис, смогу прожить до конца жизни, не ожидая помощи от государства, на сбереженные средства и созданные источники дохода.

Какой бы я дал совет в эти, очередные непростые времена?

Полагайся только на себя, не жди, что тебе принесут, дадут, подарят. Государство тебе ничего не должно, социум тебе ничего не должен, люди вокруг тебе ничего не должны. В молодости работай много и усердно, увлечено и по интересу, учись разумно тратить и сберегать результаты своего труда Не будь оголтелым потребителем, как тебя подталкивает социум. Определись, что действительно тебе нужно, а что нужно другим от тебя. Будь разумным минималистом — скромным в еде и одежде, жилье и развлечениях. Не будь современным рабом. Рабом пагубных привычек, своего тщеславия, социума и государства. Создавай собственные ценности. Научись быть свободным. Хотя бы от денег. Не слушай людей вокруг. Мнения большинства иногда правдивы, но большей частью преувеличены, ошибочны, жадны и глупы. Одно из них — мы бедные, государство нам должно дать, за границей все лучше. Будь честен с самим собой — не дай мнениям людей вокруг стать твоим мнением, а вернее повторением.

Когда я только приехал в Беларусь 15 лет тому, я жил на 150 долл./мес. в течение 6 лет. Я был сыт, одет, в своей жизни никогда не брал в займы. И при этом у меня было свободное время, досуг, который я тратил на творчество и постижение этого ложного мира. И смогу прожить на эту сумму сейчас, вполне достойно.

И это говорит не о том, что я какой-то особенный, или ущербный, а о том, что мы пользуемся общими стереотипами, порой даже не зная своих потребностей и возможностей, идя на поводу мнений толпы. Мнений, которые есть ложь.

Подробные условия конкурса читайте здесь .