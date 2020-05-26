«Беларусь - невеста с грязными пятками». Как в Витебске собирают подписи за выдвиженцев в президенты

Источник материала: Tut.by

Площадка возле ТРЦ «Марко-сити» на улице Ленина в Витебске — одно из самых людных мест в городе. Во время избирательных кампаний оно обычно оживляется еще больше. Сейчас идет сбор подписей за выдвиженцев в президенты, и на площадке возле «пирамиды», как называют «Марко-сити» витебляне, стоят пикеты сразу нескольких претендентов на пост главы государства. Так, 26 мая здесь собирали подписи за Анну Канопацкую, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. TUT.BY понаблюдал за атмосферой на пикетах.





Анна Канопацкая: «Многие узнают меня не по портрету, а помнят по делам в парламенте»

Пикет за Анну Канопацкую — юриста, экс-активистку ОГП, которая в 2016 году стала одной из двух оппозиционерок, прошедших в парламент, — достаточно приметный. Внимание людей привлекает флаг с надписью «Ганна Канапацкая. Я зраблю!» и стенд с ее биографией. Подписи собирают сама кандидат, а также ее помощница.

— Сегодня у меня первый пикет в Витебске, — рассказывает TUT.BY Анна. — Сразу я поехала на фабрику «Белвест», хотела собирать подписи возле проходной предприятия. Но нас попросили оттуда отойти. Тогда мы приехали сюда, на улицу Ленина. И за 2 часа нам удалось собрать около 50 подписей.





Экс-депутат признается, что рассчитывала на большее. В целом по состоянию на вечер 25 мая инициативная группа Анны Канопацкой собрала по всей Беларуси более 7 тысяч подписей.

— Это неплохо, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем медикам, которые сейчас борются с коронавирусом. И наша задача — провести выборы честно, открыто, чтобы медики получали благодарность не только от людей, но и от государства — в виде хороших зарплат и премий.



Анна Канопацкая

Витебляне узнают Канопацкую.

— И это очень приятно, — не скрывает Анна. — Причем многие узнают даже не по портрету, а помнят то, что я делала в Палате представителей. Вспоминают попытку отмены декрета № 3 — то, что по-настоящему всколыхнуло белорусское общество.





В ближайшее время Анна Канопацкая планирует побывать и в других городах области.

— Это и Орша, и Миоры, и Глубокое… График меняется каждый день. За ним можно следить в моих соцсетях, на моем сайте. По мере возможности я хочу объехать все регионы страны, чтобы лично пообщаться с людьми, услышать от них о проблемах.

Сборщицы подписей за Сергея Череченя: «Он — новое имя. Сам молод и популярен у молодежи»

Подписи за бизнесмена, главу БСДГ Сергея Череченя собирают две молодые девушки — Дарья и Оксана.





— Девушки, представьте, что я не журналист, а просто прохожий и мне про вашего кандидата ничего не известно. Расскажите, кто он такой.

— Сергей Черечень живет в Минске, но родом из Могилевской области, ему 35 лет. Он бизнесмен, у него своя крупная компания, которая занимается инвестициями и консалтингом, — заученно шпарит Дарья. — Окончил два института. Он также является председателем Белорусской социал-демократической "Грамады" (БСДГ). И он хочет создать лучшие условия для развития бизнеса в Беларуси, вернуть белорусам поддержку и защиту государства.









Члены инициативной группы признаются, что примерно такой текст им приходится повторять очень часто за день.

— Сергея Череченя практически никто не знает. И людям нужно рассказывать его биографию, программу, — говорит Оксана.

— Да, личность пока немедийная. Но это новое имя в политике. А так как Сергей сам молод, то он популярен у молодежи, — замечает Дарья.

Накануне, 25 мая, простояв на пикете с 11.00 до 19.00, Дарья собрала за Череченя 60 подписей витеблян.

Пикет за Светлану Тихановскую: «Люди относятся к нам очень позитивно»

Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую, жену блогера, автора YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, — самый популярный. Редкая минута, чтобы сюда кто-то не подошел, и члены инициативной группы все время заполняют бланки. Многие приходят «подписаться» на пару — муж с женой, парень с девушкой.





Напомним, самому Сергею Тихановскому в регистрации инициативной группы ЦИК отказал из-за того, что на документах не было подписи блогера, сам он в то время отбывал 15 суток административного ареста. Зарегистрировали инициативную группу его жены Светланы.

На столе, где ставят подписи за Тихановскую, лежит красный женский тапок. Из колонки звучит цоевский хит «Перемен».





— Саму Светлану Тихановскую никто еще из нас не видел. Но люди встречают нас позитивно, мы постоянно слышим слова поддержки. Многие целенаправленно идут к нам, паспорта вперед — и ставят подпись. Процентов 90 из них знают, кто такой Сергей Тихановский, — рассказывает TUT.BY Олег, координатор инициативной группы Светланы Тихановской в Витебске.

По его словам, собирать подписи за жену известного блогера в областном центре начали 25 мая.

— Такого аншлага , как 24 мая в Минске, конечно, не было. Но за три часа мы собрали 120 подписей. И это учитывая то, что мы пока не очень хорошо все организовали. У нас еще нет флага, стенд вон слепили из того, что было, столы тоже нашли в столовой. Кстати, про тапки. Собираемся поставить на пикете большую корзину и будем просить людей приносить ненужные им тапки, помощнее такие, и бросать их туда, — смеется координатор.

Игорь приехал на пикет на велосипеде.

— Есть разные сказочники: Агния Барто, братья Гримм и так далее. Но хватит нам уже сказок от главного сказочника страны. Сколько можно-то жить так «хорошо», как он говорит? Мне, например, хочется жить лучше. И поэтому я сегодня здесь.





Рядом с подписным столом остановился еще один велосипедист, Виталий.

— Хочется перемен! Песня Цоя — в тему. Я увидел в инстаграме, что сегодня в Витебске будет такой пикет — и целенаправленно сюда приехал, с другого конца города — из Медцентра. Вот если бы еще и те люди, которые сейчас стоят на остановке, тоже сейчас сюда подошли. Но нет, многие боятся! И при этом они тоже хотят перемен. Но до той поры, пока мы будем, как мыши, прятаться в норах, ничего не изменится.

А вот Марина, горожанка средних лет, считает, что белорусы, наоборот, уже устали бояться:

— Беларусь похожа на невесту с грязными пятками. Красавица, пока не рассмотришь деталей. И все эти люди сегодня здесь, потому что выборы президента затрагивают всех белорусов. Каждый сюда пришел с мыслью: тем, что я поставлю свою подпись за альтернативного кандидата, я хоть что-то сделаю для будущих перемен. Ведь 26 лет мы живем в стране, где власть с каждым годом все круче закручивает гайки, а люди все туже затягивают пояса.





«Уся народная актыўнасць — у інтэрнэце, там кіпяць жарсці і баі»

Своими наблюдениями за тем, что происходит на пикетах, поделился Кастусь Смоликов, член областной комиссии по выборам президента, председатель областной организации партии БНФ:

— Зараз уся народная актыўнасць — у інтэрнэце, там кіпяць жарсці і баі. А сюды, на пікеты, падыходзяць ужо перакананыя людзі. Пачаўся, напрыклад, пікет за Ціханоўскую — і адразу там сабралася хоць невялічкая, але чарга. Каля пікета Чэрэчэня рух таксама ёсць. Тыя асобы, якія заклікаюць у інтэрнэце прыходзіць і ставіць подпісы за іх вылучэнне, збіраюць досыць ажыўленую грамаду на сваіх пікетах. А ў Ганны Канапацкай сёння першы пікет у Віцебску, і шырокіх аб’яў, што ён адбудзецца, не было. Але я думаю, што гэта проста хібы пачатку кампаніі. Пройдзе крыху часу — і будзе наладжаны распаўсюд інфармацыі.

По мнению Кастуся Смоликова, нынешние выборы будут интересными:

— Народ наш рэагуе на папулізм, калі кандыдат абяцае нешта такое, што падабаецца выбаршчыкам. Аднак усе «наеліся» Лукашэнкам, і бачна, што ёсць патрэба ў зменах. І гэтыя выбары цікавыя тым, што першы раз за апошнія гады можа адбыцца відавочная электаральная параза Лукашэнкі. Будзе бачна, што ён дакладна не набірае неабходнай колькасці галасоў, каб заставацца легітымным прэзідэнтам нават у сваіх вачах.





Напомним, сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. До 19 июня 14 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com