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В Австралии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

26.05.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

Речь идет о препарате американской компании. В исследовании участвует 131 человек. В случае позитивных результатов уже в 2020 году может быть выпущено не менее 100 миллионов доз вакцины, еще полтора миллиарда – в 2021.

В Австралии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

В скором времени приступить к клиническим испытаниям лекарства от COVID-19 намерены также в Японии. Разработанная в стране вакцина уже прошла успешные исследования на животных. Если все пойдет по плану, массовое производство препарата начнется в конце года.

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Новости мира. Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о препарате американской...
 
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