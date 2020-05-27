МВД: Эпидситуация с COVID-19 повлияла на снижение наркопреступности в стране на 30%

Источник материала: Tut.by

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 повлияла на снижение наркопреступности в Беларуси, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Олег Сильвестрович, передает БелаПАН .





По его словам, с начала текущего года наблюдается снижение регистрируемых наркопреступлений на 30%.

— Это коррелирует с тенденцией снижения уровня общей уголовной преступности и свидетельствует о стабилизации наркоситуации в стране, — отметил Сильвестрович.

Одним из факторов, влияющих в последние месяцы на снижение наркопреступлений, является сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране и в мире, заявил он.

— В связи с временным закрытием границ всеми сопредельными государствами уменьшилось поступление в нашу страну наркотических средств и психотропных веществ. В этой связи интернет-магазины стали реализовывать наркотики меньшими дозами за большие деньги, перекупать их друг у друга, — рассказал Сильвестрович.

Наркотики по-прежнему распространяются в основном бесконтактным способом при помощи так называемых закладок, отметил он. Реклама распространяется в различных мессенджерах и соцсетях.

В первом квартале 2020 года было выявлено почти вдвое меньше наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, чем за тот же период прошлого года.

— Установлено 14 виновных. Наряду с этим снижается количество передозировок среди несовершеннолетних. За четыре месяца текущего года был установлен лишь один такой факт. А последний случай смерти несовершеннолетних от наркотиков регистрировался в стране в 2014 году, — добавил представитель МВД.

Продолжается тенденция последних лет по снижению наркопреступлений, совершенных ранее судимыми лицами, отметил он.

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, наркоугрозы в стране сохраняются, продолжил Сильвестрович. Об этом в первую очередь свидетельствует количество передозировок наркотиками, в том числе со смертельным исходом.

— По итогам 2019 года количество отравлений наркотиками выросло на 16,5%. Зафиксирован 381 случай передозировки. Также в прошлом году был рост передозировок, повлекших смерть. Более чем в половине случаев смерть после передозировки наступала после приема особо опасного вещества метадон. В первом квартале 2020 года сохранилась динамика увеличения числа передозировок — зафиксировано 127 таких фактов, — сказал Сильвестрович.

Он также описал криминальный социологический портрет умерших от передозировки наркопотребителей. Это наркозависимый человек со стажем в возрасте от 30 до 38 лет, ранее судимый, в том числе по статье 328 УК, состоящий на учете у врача-нарколога, проходивший принудительное лечение от наркомании и алкоголизма.

— Наряду с этим установлено, что около половины умерших имели ряд сопутствующих заболеваний, которые в той или иной мере находятся в причинно-следственной связи с наступлением летального исхода, — добавил представитель МВД.

Приведенные данные, по его словам, показывают, что в текущем году ситуация с наркотиками, послужившими причиной смерти, продолжает изменяться.

— Нахождение метадона в причинной связи со смертью наркопотребителя выросло с 50 до 70%, — констатировал Сильвестрович.

В текущем году сотрудники органов внутренних дел выявили 13 помещений, приспособленных для выращивания наркосодержащих растений. Выявлено и пресечено 14 каналов поставки в страну наркотиков и их транзитной перевозки. Ограничен доступ к 198 сайтам, содержащим информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность шести интернет-магазинов, продающих наркотики.