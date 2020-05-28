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Биометрические паспорта и ID-карты МВД обещает начать выдавать в 2021 году

28.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за карантинных мероприятий вследствие пандемии COVID-19 на месяц отложен визит иностранных специалистов, которые должны наладить программное обеспечение и оборудование для выдачи удостоверений личности нового образца — биометрических паспортов и ID-карт.



Об этом сообщил журналистам 28 мая в Палате представителей начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает БелаПАН.

«Дорожная карта [по реализации проекта внедрения документов нового образца] утверждена, — сказал он. — Недавно было заседание у первого вице-премьера правительства Республики Беларусь. Участники совещания констатировали, что все мероприятия дорожной карты в принципе выполняются в срок. 

Будем надеяться, что наши партнеры из других государств также своевременно прибудут на территорию Республики Беларусь для того, чтобы настроить соответствующее программное обеспечение, оборудование, и мы с 1 января 2021 года начнем выдавать документы».

Бегун отметил, что причина задержки приезда специалистов связана с коронавирусом, но подчеркнул, что «мир открывается, поэтому скоро ситуация разрешится». 

«Их приезд планировался в мае, но немножко отложили — на месяц, — сказал он. — Но это никак не влияет [на сроки начала выдачи документов нового образца], потому что мы большинство работ начали выполнять дистанционно. 

Все оборудование мы уже получили, сейчас надо его собрать — эта процедура идет в режиме онлайн с помощью консультаций. И настраиваем некоторое программное обеспечение самостоятельно, без латышских и китайских партнеров».

По словам представителя МВД, у новой ID-карты «будет электронная цифровая подпись», а биометрический паспорт «будет иметь 30 страниц, предназначенных для виз».

Обладатель биометрического паспорта будет «восприниматься пограничными службами других государств как благонадежное лицо, которое прошло соответствующие проверки».

Бегун полагает, что с учетом более высокой надежности документов нового образца, а также того, что ежегодно заканчивается срок действия 170 тысяч документов действующего образца, востребованность биометрических паспортов и ID-карт у жителей Беларуси будет высокой.
 
 
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Из-за карантинных мероприятий вследствие пандемии COVID-19 на месяц отложен визит иностранных специалистов, которые должны наладить программное обеспечение и...
 
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